Spider-Man sale por patas en las nuevas imágenes de ‘No Way Home’

El tráiler de Spider-Man: No Way Home tardó tanto en ser lanzado que Internet cayó en una mezcla de ansiedad y chistes recurrentes sobre la tardanza de Sony/Disney en revelar imágenes en movimiento de su esperada película. Aunque dicha tardanza también parecía prorrogar la resistencia a dar el título oficial de la película, todas estas inquietudes quedaron olvidadas cuando por fin tuvimos aquel primer avance, y descubrimos a qué se iba a deber el estropicio multivérsico que facilitaría la aparición de personajes procedentes de otras iteraciones del trepamuros. Con la ayuda del Doctor Strange, Peter Parker pretendía hacer olvidar al mundo su identidad secreta de Spider-Man, pero el hechizo salía espantosamente mal.

Gracias al tráiler pudimos ver al Doctor Octopus de Alfred Molina regresar tras la aclamada Spider-Man 2 de Sam Raimi, en conjunto a una pista que apuntaba al regreso del Duende Verde en compañía del Electro que interpretó Jamie Foxx en The Amazing Spider-Man 2. Queda por aclarar si las otras encarnaciones de Spidey, Tobey Maguire y Andrew Garfield, también se pasarán por No Way Home, pero entretanto la revista Empire no ha dudado en dedicarle todo un número a la película, en el que cuenta con las declaraciones de sus responsables y dos nuevas imágenes en exclusiva. Una de ellas nos presenta a Tom Holland durante una difícil batalla, sin máscara y con el traje visiblemente desgastado.

Tom Holland en 'No Way Home' Empire

La otra es mucho más interesante, pues muestra a Spider-Man con el sofisticado uniforme que portó en Vengadores: Infinity War enfrentándose al Dr. Octopus… más o menos. El tan celebrado momento del tráiler que mostraba el regreso de Alfred Molina (con un memorable “Hola, Peter”) parece ser continuado en la película por la decisión de Spidey de no plantar batalla y dar media vuelta para huir. La estampa es de lo más divertida (y tiene un potencial tremendo para hacer memes), y en la revista viene acompañada por unas entusiastas palabras de Holland.

Una batalla "épica" Empire

“Cuando me propusieron la idea por primera vez me dije ‘vaya, sería increíble si pudiéramos llevarlo a cabo, pero no hay forma de que funcione, no vas a conseguir que todo el mundo haga lo que tiene que hacer, simplemente no va a suceder’. Pero sucedió, y es una locura”, declara el actor. Spider-Man: No Way Home, dirigida por Jon Watts y concebida como el “final de la trilogía” que encabeza Holland dentro del MCU, se estrena este 17 de diciembre, y es posible que el lanzamiento de estas imágenes anticipe el lanzamiento de un segundo tráiler.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.