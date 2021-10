Tom Holland asegura que ‘Spider-Man: No Way Home’ es “el final de una franquicia”

Está más que claro que con Spider-Man: No Way Home se avecina algo grande. La entente Marvel/Sony se encargó de fortalecer el hype tardando en lanzar el tráiler más de lo habitual (o al menos esa fue la sensación de Internet), y una vez publicado confirmó buena parte de los rumores que ya rodeaban la película: el multiverso, luego de ser tratado en Loki y ¿Qué pasaría si…? ha dado el salto al cine, gracias a la mediación de Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) y el deseo de Peter Parker de modificar un mundo donde todos saben que es Spider-Man. Más allá de los villanos procedentes de otras dimensiones que aparecerán (y de la posibilidad de que otros trepamuros encarnados por Tobey Maguire y Andrew Garfield le ayuden), está claro que la apuesta es alta.

Tan grande apunta a ser No Way Home, que una duda recurrente entre el fandom es si supondrá la última aventura de Spider-Man en solitario dentro del MCU (lo de solitario es un decir). Antes Iron Man y Capitán América dispusieron de una trilogía para ellos solos, aunque Thor va a superar pronto ese número con la futura Thor: Love and Thunder (estreno el 6 de mayo de 2022), y está por ver lo que ocurre con No Way Home. En lo que respecta al Tom Holland que encarna a Parker, según declaraciones a Entertaimnent Weekly, él asume que Spider-Man dará pie a una trilogía, y que No Way Home es su último capítulo. “Todos hemos tratado No Way Home como el final de una franquicia, digamos”, declara.

“Si tuviéramos la suerte de volver a sumergirnos en estos personajes, veríamos una versión muy diferente. Ya no sería la trilogía Homecoming. Le daríamos algo de tiempo e intentaríamos construir algo diferente, cambiar el tono de las películas. Si eso ocurre o no, no lo sé. Pero definitivamente la estamos tratando como si estuviera llegando un fin, y así es como lo sentimos”. Por todo ello, culminar el rodaje de No Way Home (que vuelve a dirigir Jon Watts tras Homecoming y Lejos de casa) ha sido una experiencia muy emocional, que Holland recuerda con especial cariño gracias a la relación tan estrecha que ha desarrollado con Zendaya y Jacob Batalon, sus compañeros de reparto.

“Llevamos cinco años haciendo estas películas y tenemos una relación increíble, los tres. Hemos estado juntos en todo momento. Hemos hecho todas las películas, todas las giras de prensa”, declara el actor, para a continuación recordar la última escena que rodó con ellos en Spider-Man: No Way Home. “Así que no sabíamos si esta escena iba a suponer la última vez que trabajáramos juntos. Fue desgarrador pero también muy emocionante porque todos estamos pasando al siguiente capítulo de nuestras carreras. Así que compartir ese momento con ellos quizá fue mi mejor día en el plató”. Spider-Man: No Way Home se estrena el próximo 17 de diciembre.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.