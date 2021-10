¿Qué significa la escena postcréditos de 'Venom: Habrá Matanza' para el futuro de Spider-Man?

Venom: Habrá Matanza es una de las escasas historias de triunfo taquillero del año 2021, donde los estrenos aún han sufrido bajo el manto de la pandemia. No obstante, la secuela protagonizada por Tom Hardy y el simbionte polimorfo consiguió unas cifras de estreno muy buenas en EE UU y en la taquilla global ya está cerca de los 200 millones de dólares de recaudación.

Parece constatado que a la gente le gusta el Venom de Tom Hardy, pero ¿qué significa eso para el futuro de la saga y los planes de Sony Studios? De eso vamos a hablar, ya que la escena postcréditos de Venom: Habrá Matanza da abundante pie para darle vueltas en la cabeza al asunto, como sin duda han sentido los espectadores del filme de Andy Serkis.

---SPOILERS DE 'VENOM: HABRÁ MATANZA' A PARTIR DE AQUÍ---

Si uno de los puntos más comentados de la primera película de Venom fue su escena postcréditos, en la que se veía por primera vez al asesino Cletus Kasady interpretado por Woody Harrelson que acabaría convirtiéndose en la némesis Matanza que actúa como principal villano de la secuela, en la continuación también han querido dejarnos con la miel en los labios anticipando importantes eventos en el futuro de la saga.

Qué pasa en la escena postcréditos de 'Venom: Habrá Matanza'

Al terminar Venom: Habrá Matanza, en una escena postcréditos de las que aparecen a la mitad del tramo de créditos finales, nos reencontramos con Eddie (Hardy) y Venom tumbados en la cama del alojamiento playero al que se retiraron al final de la película. Están viendo tranquilamente un culebrón cuando su conversación lleva a que Venom revele a Eddie que en su cerebro de simbionte acumula el conocimiento de mente colmena de más de 80 mil millones de años-luz de su especie.

Venom propone enseñar a Eddie una pizca de ese conocimiento, lo que hace que ambos entren en cierto estado de shock mientras el mundo a su alrededor tiembla. Cuando despiertan, la habitación de hotel a cambiado radicalmente; ahora es un dormitorio lujoso. Y, atención, lo que se ve en el televisor son las imágenes del informativo donde J. Jonah Jameson (interpretado por J.K. Simmons) revelaba la auténtica identidad de Spider-Man.

En efecto: es la escena final de Spider-Man: Lejos de casa, a partir de la cual se desarrollará la futura Spider-Man: No Way Home que se estrena en diciembre. En cuanto aparece en pantalla el Peter Parker de Tom Holland, Venom se lanza sobre el televisor y le pega un lengüetazo. Entonces, el inquilino original de esta habitación sale del baño y se encuentra con una estampa que ni él, ni Eddie saben explicar. Tampoco los espectadores.

Entonces, ¿qué demonios significa la escena postcréditos?

Está claro que Eddie y Venom han cambiado de universo, lo que no sabemos es qué ha causado esa alteración de la realidad. ¿Tendrá algo que ver con el ejercicio mental que estaba haciendo el simbionte para compartir sus conocimientos con su alojamiento humano? ¿O será que justo en ese instante ha tenido lugar la transformación que tendrá lugar en el MCU en Spider-Man: No Way Home con el Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) de por medio?

La serie de Loki ya nos ha dejado bien claro que Marvel Studios está dispuesta a zambullirse de lleno en el terreno del multiverso; de hecho, ese es uno de los principales reclamos de la próxima película de Spider-Man, donde sabemos que el héroe arácnido se las verá con viejos enemigos como el Doctor Octopus, a quien encarna Alfred Molina igual que hiciera en la Spider-Man 2 de Sam Raimi; de aquella saga también procede el Jonah Jameson de Simmons.

¿Pero saldrá Venom en Spider-Man: No Way Home? No hay forma de saberlo todavía, aunque podría ser improbable dada la cantidad de palos que tiene por tocar esa película. No obstante, esta escena postcréditos sí parece trascendental para plantear un futuro encuentro entre el Venom de Tom Hardy y el Spidey de Tom Holland. Ya nos han dejado claro que sí, es un hecho: están en el mismo universo. Solo es cuestión de tiempo que se vean las caras.

Así que ahora solo es cuestión de que Sony y Marvel afilen una vez más sus contratos para que asistamos a un acontecimiento que los fans recibirán con un entusiasmo que podría rivalizar con el de Vengadores: Endgame. ¿Será en Spider-Man: No Way Home o en una futura película de Spider-Man y Venom aún por anunciar? Se avecinan tiempos muy simbiontes en el MCU...

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.