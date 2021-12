¿Cuántas escenas postcréditos tiene 'Spider-Man: No Way Home'?

Es una tradición ya inalterable que las películas de superhéroes incluyan una o varias escenas postcréditos. Por supuesto, la estrategia popularizada por Marvel Studios para enganchar al público de cara a futuras entregas de sus producciones superheroicas también se replica en las colaboraciones arácnicas con Sony Pictures a cuenta de las películas de Spider-Man.

Spider-Man: No Way Home, la película más ambiciosa que se ha planteado del superhéroe arácnido hasta la fecha, también apunta alto en ese terreno. En este artículo no vamos a hacer ningún spoiler sobre el desarrollo argumental de la película protagonizada por Tom Holland y Zendaya, solo a aclarar cuántas escenas postcréditos incluye para facilitar tu disfrute; y que puedas calibrar la capacidad de tu vejiga, ya que la duración completa de la película es de 2 horas y 28 minutos. No es poca cosa.

Pues bien, Spider-Man: No Way Home tiene dos escenas postcréditos. Están distribuidas de la siguiente manera: una después de los créditos principales, en el tramo conocido como mid-credits; y la otra (algo más especial que una escena postcréditos tradicional) no aparece hasta el final-final de la película; es decir, una vez que han salido todos los créditos y el personal de limpieza de la sala está deseando que te marches.

Así que ya sabes, para tener la experiencia completa de Spider-Man: No Way Home, todas sus sorpresas y planteamientos sobre el multiverso de Marvel, tendrás que quedarte en la butaca hasta el final de la proyección. Y, ya que estás ahí, puedes prestar atención al tropel de personas y puestos de trabajo que fueron necesarios para crear la diversión arácnida de la que acabas de disfrutar. ¡Y por muchos años más!

