Cinco cosas que deberías saber de Tom Holland antes de ver 'Spider-Man: No Way Home'

El próximo 16 de diciembre llega a los cines españoles Spider-Man: No Way Home, la nueva entrega del superhéroe arácnido en el MCU. Un nuevo capítulo que recupera a Tom Holland en el papel del trepamuros, el personaje que ha provocado que sea uno de los actores más queridos y cotizados del momento. No obstante, la adoración del británico por este universo viene de muy lejos... Descubre cinco curiosidades sobre Holland antes de ver su nueva película para Marvel.

Su amor desde pequeño por Spider-Man

Holland ha reiterado en diversas ocasiones el cariño que ha mantenido por el personaje desde bien pequeño. Antes de su primera aparición como Spider-Man en Capitán América: Civil War, el intérprete compartía el uniforme que vestía de niño: el traje de Spider-Man. "Un viaje al pasado ... Gracias mamá por guardar esto". Un amor que tan solo iría en incremento con su participación en la franquicia, llevándolo incluso marcado en su propia piel con el tatuaje de una araña en la planta de su pie. Un curioso sitio en el que tatuarse.

Su implicación en que esta entrega fuera imposible

Durante los meses de negociaciones entre Sony (dueña de los derechos del Spider-Man) y Marvel, el propio Holland se mostró predispuesto a interceder por un personaje que le había dado tantas alegrías. Cuando todo parecía perdido, el intérprete de 23 años habría realizado distintas peticiones al presidente y CEO de Disney, Bob Iger, y al presidente de cine de Sony, Tom Rothman, para que volvieran a sentarse juntos para hablar sobre la posibilidad del retorno. Algo que colaboraba activamente en que estos continuaran hablando sobre el asunto.

So I spoke to Sony... — Tom Holland (@TomHolland1996) January 14, 2019

Sus troleos y su buen humor

Que Holland es un bocazas con los spoilers no es ninguna novedad. Muchos de sus compañeros han tenido que cerrarle la boca en más de una entrevista, cuando el actor estaba contando detalles de más sobre la trama. Antes de que obtuvieramos alguna información sobre su tercera película individual como Spider-Man, el actor bromeaba junto a Zendaya y Jacob Batalon sobre la posibilidad de que hubieran filtrado el título por error. Así aparecían tres posibles opciones: Spider-Man: Home Wrecker, Spider-Man: Home Slice y Spider-Man: Phone Home. Finalmente, estos desvelaban la broma ante el verdadero título del filme: Spider-Man: No Way Home.

El amor entre bambalinas

Es indiscutible que Tom Holland y Zendaya son dos de las estrellas del momento, después de participar en algunas de las superproducciones más importantes de Hollywood y conseguir premios allá por donde pasan. Tantos momentos de intimidad entre Peter Parker y MJ habrían hecho que la llama del amor también surgiera en la vida real. En la actualidad, los protagonistas mantienen una relación sentimental, algo que aporta una nueva capa de lectura a lo que finalmente vemos en pantalla. Y es que la química es más que palpable.

El cameo de su hermano en No Way Home

La buena sintonía de Tom con su familia es algo visible en las redes sociales, donde disfruta junto a sus hermanos: los gemelos Harry y Sam, y el pequeño Paddy. Todos han trabajado para el cine y la TV y, de hecho, los dos primeros han coincidido con Tom en otras producciones. En su debut cinematográfico en Lo imposible (Juan Antonio Bayona, 2012), Harry y Sam también tenían sus propias apariciones. El primero volvería a coincidir recientemente con su hermano en Cherry y ahora tendrá un pequeño papel también en Spider-Man: No Way Home, después de pedírselo al director Jon Watts en una barbacoa. Dicho y hecho. Por su parte, el pequeño Paddy aparecía en el filme Holmes & Watson y en la serie Invasión. El talento de la familia Holland.

