‘Spider-Man’: Este es el sorprendente récord que han batido Tobey Maguire y Willem Dafoe con ‘No Way Home’

[ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS DE SPIDER-MAN: NO WAY HOME]

Puede que te hayas entrado ya: en Spider-Man: No Way Home hay reunión de viejos amigos. Empezando por los villanos que intuimos en los tráilers de la última película de Tom Holland, la gran sorpresa que esta se reservaba es que su héroe también iba a confraternizar con versiones anteriores de Spider-Man, colaborando para entusiasmo del público con los Peter Parker que interpretaron Tobey Maguire y Andrew Garfield. El resultado de este festival fanservice ha sido espléndido, devolviendo la taquilla a tiempos prepandémicos y erigiéndose poco a poco como una posible contendiente en la carrera de los Oscar.

También le ha hecho batir algún récord que otro, y Comic Book se hace eco de uno bastante divertido, que tiene que ver con el citado Maguire y Willem Dafoe. Ambos, como Parker y el Norman Osborn que se oculta tras la máscara de Duende Verde, reaparecen en Spider-Man: No Way Home, y lo hacen 19 años y 225 días después de su primera aparición, en el Spider-Man que Sam Raimi estrenó allá por 2002. Esto significa que Maguire y Dafoe comparten récord de actores de Marvel (y del cine de superhéroes en general) que más tiempo han interpretado a sus personajes, gracias a los casi 20 años desde su debut. Y eso que No Way Home “solo” sería la cuarta vez de Maguire como trepamuros.

Este actor fue Spider-Man por (pen)última vez en Spider-Man 3, y su regreso junto a Dafoe ha superado la experiencia de Hugh Jackman como Lobezno en la saga X-Men, que anteriormente tenía el récord en esta categoría al haber transcurrido 16 años y 232 días entre la X-Men de Bryan Singer y Logan. Ya que Jackman ha confirmado por activa y por pasiva que no volverá a interpretar al mutante, el título de Maguire y Dafoe está asegurado, teniendo a sus espaldas a Jon Favreau como Happy Hogan y a Samuel L. Jackson como Nick Fury (que son los más veteranos del MCU al haber debutado en 2008).

Pero, insistimos, todo esto es en el marco de Marvel. Este 4 de noviembre DC estrena The Flash con la promesa de que volvamos a ver a Michael Keaton en el papel de Batman. Como el actor interpretó al Caballero Oscuro por primera vez en 1989, a las órdenes de Tim Burton, The Flash supondría que Keaton lleva con el personaje la friolera de 33 años: una marca insuperable.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.