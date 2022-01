Estas son las únicas personas a las que Andrew Garfield reveló el secreto de 'Spider-Man: No Way Home'

Si algo ha demostrado Andrew Garfield en los últimos meses, es que es un gran actor. No solo por su interpretación en tick, tick... Boom!, sino por ser capaz de actuar con total normalidad al ser preguntado por su presunta aparición en Spider-Man: No Way Home. El actor engañó a la prensa en cada una de las entrevistas, al público que le adoraba e incluso a Emma Stone, su expareja. Pero hay alguien a quien no pudo mentir.

Al ser nuevamente preguntado en el programa de Ellen DeGeneres por su increíble año en general y su gran secreto guardado en particular, Garfield admitió que solo su familia estaba al tanto: "Mi padre, mi hermano y mi madre en ese momento, sólo nosotros", confirmaba el actor de La red social.

El regreso de Andrew Garfield al papel del Peter Parker dentro del multiverso que componía junto al Spider-Man de Tobey Maguire y, por supuesto, el de Tom Holland, fue llevado en secreto hasta prácticamente el mismo día del estreno de la película. Según el propio actor, no solo se sintió muy comprometido con el hecho de la confidencialidad sino que además disfrutó un poco mintiendo a los fans, según asegura.

Queda por ver si ese espíritu de mantener todo en secreto continúa ahora que Garfield niega que haya cualquier acuerdo para aparecer en posteriores películas de Spider-Man, quien sabe si una tercera parte de Amazing Spider-Man 3. Quizá la única solución, dado el caso, sea preguntar a los únicos que realmente conocen sus secretos: sus familiares.

