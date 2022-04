Sony dudaba que ‘Dos policías rebeldes’ triunfara con dos actores negros, según Michael Bay

A mediados de los 90 Will Smith alcanzó el estrellato amparado por El príncipe de Bel-Air, pero sobre todo por dos éxitos en taquilla del calibre de Dos policías rebeldes y, un año después, Independence Day. Teniendo en cuenta la fama del actor resulta muy curioso reparar en un tiempo donde los estudios de Hollywood no las tenían todas consigo a la hora de pensar que el público quisiera ver películas protagonizadas por este, como trascendió hace poco con Independence Day: Roland Emmerich reveló que Fox puso tantos problemas que incluso se planteó marcharse a Universal. “No nos gusta Will Smith. No está aprobado. No funciona en los mercados internacionales”, le dijeron los ejecutivos.

Emmerich se salió con la suya, y lo mismo pudo hacer algo antes Michael Bay. Dos policías rebeldes era, además, su debut con el largometraje tras rodar varios videoclips, y durante la promoción de Ambulance: Plan de huida (su última y vibrante película) ha pasado revista de su legado. Este film policíaco protagonizado por Smith y Martin Lawrence como una pareja de policías de Miami obtuvo tanto éxito como para dar pie a una secuela en 2003 (Dos policías rebeldes 2, también firmada por Bay) y en 2020 una tercera entrega: Bad Boys for Life. En esta última no estuvo Bay, pero fue una de las películas más exitosas del año pandémico, de forma que Sony quisiera ponerse con su continuación.

¿Cuál es el problema? Que Smith ahora mismo no está muy bien visto tras el bofetón que le dio a Chris Rock poco antes de ganar el Oscar por El método Williams, y la producción de Bad Boys 4 ha sido suspendida. Bay no ha hecho referencia directa a esto, prefiriendo recordar para Entertainment Weekly los desacuerdos que tuvo con Sony en cuanto al fichaje de Smith y Lawrence. “Sony no creía en la película porque dos actores negros no podían vender en el extranjero. No tenían fe en ella”, explica. Como pasó con Fox, aún había entonces dudas en Hollywood de que los actores negros pudieran ser estrellas internacionales. “Dos policías rebeldes cambió literalmente el juego de los actores negros. Fue la primera película que realmente viajó al extranjero”, asegura Bay.

El director de Ambulance también ha detallado las dificultades económicas que atravesó el proyecto, pues Bay necesitaba un dinero para planificar la acción que Sony no le hacía llegar. “Estaba viendo Mentiras arriesgadas de James Cameron y pensé ‘dios mío, qué cantidad de dinero tiene este tipo’. Yo solo tenía 9 millones. Y me habían cortado el grifo, literalmente. Así de groseros fueron con esta película. Por suerte tenía 500 días de experiencia en platós haciendo vídeos, anuncios, trabajando con algunos de los atletas más famosos del mundo, y ahí es donde realmente sabes cómo lidiar con cabrones”. Bay no tiene pelos en la lengua, y es digno de celebrar que los estudios hayan terminado accediendo a darle todo el dinero que pedía para hacer las cosas explotar.

