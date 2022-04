Paralizada la producción de dos películas con Will Smith: ‘Bad Boys 4’ y ‘Fast and Loose’

Segundos después de la bofetada que Will Smith le dio a Chris Rock por un chiste sobre el físico de su mujer, Jada Pinkett Smith, quedó claro que iba a haber consecuencias. A una escala inicialmente algo dudosa, pues en el posterior transcurso de la ceremonia nada impidió que el actor recogiera el Oscar por El método Williams. Con el paso de los días, sin embargo, las cosas se han complicado bastante para Smith, prodigándose en disculpas por lo ocurrido mientras la Academia resolvía emprender un procedimiento disciplinario. Antes de que este se aclarara, el mismo Smith decidía dimitir como académico, dispuesto a afrontar aún más consecuencias por la agresión.

Todo, mientras Rock es ovacionado en sus espectáculos, consigue vender más entradas que nunca para su gira, y negocia entrevistas millonarias con Oprah Winfrey y Ellen DeGeneres. El contraste entre quien hizo el chiste y quien quiso reparar la afrenta no deja de crecer, pues ahora The Hollywood Reporter recoge nuevas consecuencias para Smith. Normalmente, ganar el Oscar supone un estímulo en tu carrera, pero en el caso del actor de Soy leyenda no apunta a ser exactamente así: dos proyectos que él iba a protagonizar acaban de quedar suspendidos. Uno es Bad Boys 4, secuela de Bad Boys for Life que iba a protagonizar nuevamente con Martin Lawrence, y otro Fast and Loose.

Bad Boys for Life superó los 420 millones de dólares a nivel mundial en vísperas de la pandemia, animando a Sony Pictures de inmediato a ponerse a trabajar en una secuela. Previo a la 94 edición de los Oscar a Smith le habían llegado 40 páginas del guion provisional de Bad Boys 4, pero la major ha decidido de repente “poner el proyecto en pausa hasta que las cosas se solucionen”. No han aclarado qué es lo que ha de solucionarse, como tampoco lo ha hecho Netflix con la película que estaba preparando hasta ahora con Smith. Fast and Loose se centra en un jefe criminal que luego de perder la memoria empieza a atar cabos para descubrir que es un agente doble, afiliado tanto a la CIA como a la escena criminal. Antes de la agresión, Fast and Loose ya atravesaba problemas.

Y es que originalmente iba a dirigirla David Leitch, pero recientemente se desentendió del proyecto para hacerse cargo de Fall Guy, que protagoniza Ryan Gosling. Netflix se encontraba a la búsqueda de un sustituto cuando tuvo lugar el suceso, y ahora mismo Fast and Loose ha quedado en el limbo. Otras películas con Smith que sí parecen confirmadas, por otra parte, son Emancipation y The Council. La primera es un film de Antoine Fuqua auspiciado por Apple que se encuentra en plena posproducción; de la segunda no tenemos detalles más allá de que la dirige Peter Landesman. Está por ver cuál será el estado de la carrera de Smith según se disipe la polvareda, pero la perspectiva no es prometedora.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.