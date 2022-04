¿Gracias al bofetón? Chris Rock va a ganar muchísimo dinero en su próxima gira (y puede que le entreviste Oprah)

“Aún estoy procesándolo”. Chris Rock apenas ha reaccionado en público a la bofetada que recibió por parte de Will Smith durante la 94 edición de los Oscar. El humorista salió a presentar el Oscar a Mejor documental y, luego de hacer un chiste sobre el aspecto de Jada Pinkett Smith, fue sorprendido por el marido, que subió al escenario y le cruzó la cara. Will Smith volvió a su asiento gritándole “mantén el nombre de mi mujer fuera de tu puta boca”, para poco después recoger el Oscar a Mejor actor por El método Williams. Desde entonces Smith se ha deshecho en disculpas por todos los medios posibles mientras la Academia estudiaba emprender medidas disciplinares. Algo que finalmente no es necesario, pues Smith ha dimitido de su puesto de académico.

Esto último lo sabemos hace escasas horas y contrasta con la actitud de Rock, que mientras mantenía silencio se ha visto en una tesitura mucho más agradable. El primer espectáculo que presentó desde la gala fue recibido con una estruendosa ovación, y ahora Mirror se hace eco de otras bienvenidas consecuencias de la bofetada de Smith. Para empezar, y sin apartarnos de su faceta de cómico, la venta de entradas para su gira se ha disparado. “Su gira de comedia ha agotado entradas con meses de antelación y ha añadido más fechas gracias al aumento de la demanda”, asegura una fuente. Hay colas para verle, y sus espectáculos son susceptibles de arrancar vítores del público.

“Chris ha manejado la situación de Will con gracia y aplomo”. A todo esto hay que añadirle lo mucho que se espera una respuesta pública, dentro del marco de una entrevista que ahora mismo es la más ansiada de Hollywood. Oprah Winfrey y Ellen DeGeneres, figuras fundamentales de la televisión estadounidense, se están ahora disputando a qué programa acudiría el cómico de 57 años. “Oprah y Ellen han mostrado interés en asegurarse la primera entrevista con Chris sobre la bofetada y sus consecuencias”, asegura otra fuente. Rock, por su parte, sigue sopesando opciones, aunque todo indica que la bofetada no le ha venido del todo mal a su carrera. Por no hablar de que los cuestionamientos por el chiste de Jada Pinkett Smith han quedado virtualmente evaporados.

