Michael Bay sobre el bofetón de Will Smith: "Hay niños muriendo en Ucrania: deberíamos estar hablando de eso"

Si, hace tres semanas, nos llegan a decir que la opinión más sensata sobre un tema candente vendría de labios de Michael Bay, nos hubiera costado creerlo. Pero así es: el director de la saga Transformers, que ahora estrena Ambulance: Plan de huída, ha hablado acerca del bofetón de Will Smith a Chris Rock en los Oscar… y su dictamen es, básicamente, que Hollywood debería mirar menos a su propio ombligo.

"Ante todo, aquello estuvo mal, pero es lo único de lo que habla la gente ahora, y a mí no me importa", señala Bay en una entrevista con Deadline. Y prosigue: "Hollywood está obsesionado consigo mismo. Ahora mismo hay niños muriendo en Ucrania. Deberíamos estar hablando de eso".

Bay, que trabajó con Smith en Dos policías rebeldes y su secuela, confiesa haber pensado que la agresión a Chris Rock era parte del guion de la ceremonia. E insiste en que la bofetada no le parece propia del actor al que él conoció: "Nunca le había visto perder los nervios así. Creía que era algo preparado porque le vi sonreír y he estado en el plató cuando Will le toca las narices a la gente y le gasta bromas", añade.