Sitges 2023 | 'El vengador tóxico' y la 'marvelización' del remake del clásico ochentero de serie B

La corrupta población de Tromaville, repleta de delincuentes y basura tóxica, era presentada en 1984 en el inicio de las numerosas desventuras entre sus habitantes. Los amantes del cine de serie B abrazaban la violencia extrema, el sexo más explícito y el humor negro de El vengador tóxico, dirigida por Lloyd Kaufman y Michael Herz, que se transformaría con el paso de las décadas en una película de culto.

Tal fue su éxito que el filme generó hasta tres secuelas -The Toxic Avenger II (1989), The Toxic Avenger Part III: The Last Temptation (1989) y Citizen Toxie: The Toxic Avenger IV (2000)-, así como una serie de animación, un musical y una colección de cómics. Un amor incondicional del fandom de esta saga que provocaba que Macon Blair se pusiera en marcha para resucitar al personaje de Melvin, en el nuevo filme presentado como Winston Gooze, después de su debut en la dirección en 2017 con Ya no me siento a gusto en este mundo.

En un intento de emular el cine de serie B, los efectos especiales de El vengador tóxico, de Macon Blair, se quedan a medio camino entre el aparente homenaje al filme original y lo que se refleja finalmente en pantalla. Algo que compensa con las violentas y creativas muertes presentes en el filme, que recuerdan el espíritu de los personajes de Kaufman y Herz, convirtiéndose en lo mejor de la historia.

En El vengador tóxico (2023), Wiston es un empleado de la empresa BTH, en la ciudad de Tromaville, la capital de Nueva York conocida en el mundo por sus residuos y su basura tóxica. En este lugar, el conserje lucha por ganarse la vida para mantener a su hijastro, Wade, después de que ambos perdieran a su madre. Su desgracia llega cuando su seguro médico se niega a cubrirle el medicamento para una enfermedad terminal y decide tomarse la justicia por su propia mano, metiéndose en líos con su compañía, la mafia y un grupo de heavy metal autóctono.

En esta nueva película, Blair intenta darle un carácter más superheroico al protagonista, aupado por el daño que ha hecho la 'marvelización' a las películas de aventuras actuales. Un error para un personaje querido tal cual es con sus imperfecciones, que se suma al tremendo desacierto en el tipo de comedia utilizada de principio a fin.

Aunque el título original de los 80 divertía con sus gags, el humor creado para la nueva versión de Macon Blair resulta demasiado básico. Tetas, culos y chascarrillos sin gracia proliferan en El vengador tóxico, obnubilando el buen hacer en la acción y la trama del filme.

El elenco de El vengador tóxico está capitaneado por Peter Dinklage, en el papel del vengador tóxico; Jacob Tremblay, en el de su hijastro Wade; Taylour Paige, en el de la periodista perseguida por BTH; y Kevin Bacon, en el del dueño de la malvada compañía. Un reparto cuyas interpretaciones son correctas y divertirán sin duda a los seguidores del personaje original. Pero, si alguno de los miembros del casting destaca especialmente es un irreconocible Elijah Wood, quien desde su posición como papel secundario se convierte en un verdadero robaescenas.

Acción, violencia y humor se dan de la mano en la resurrección de 'Toxie', el cariñoso apodo del personaje original, que pierde parte del espíritu original de la franquicia por el camino, pero que conseguirá arrancar carcajadas en las salas y convencerá incluso a los fans del cine más gore.

