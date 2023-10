Sitges 2023 | 'Acide': la lluvia ácida arrasa Francia en un filme sobre los efectos de la catástrofe climática

El fin del mundo está cerca. Las producciones apocalípticas centradas en la complejidad de la lucha por la supervivencia de aquellos que resisten al caos más absoluto, con importantes fandom generados en torno a series como The Last of Us o The Walking Dead, ha hecho que el cine y la televisión haya narrado toda clases de desenlaces fatales para la Tierra. Tramas que durante décadas vimos totalmente ajenas hasta que el coronavirus amenazó con mandar el mundo al garete.

En esta misma línea, el cineasta francés Just Philippot incide en la posibilidad de un trágico final, en forma de desastre ecológico por las altas dosis de contaminación. En Acide, su nuevo filme, una lluvia de ácido sacude inesperadamente a la familia protagonista, cuya única manera de pugnar por su vida será esconderse de las tormentas mortales que afectan a Francia.

'Acide'- Crítica de la película

En 2020, Just Philippot sorprendía al público con su ópera prima, La nube, ganadora del premio especial del jurado y a la mejor actriz, Suliane Brahim, en el Festival de Sitges. Tres años después, el galo retorna al certamen de cine de terror y fantasía para presentar su segunda película, donde reincide en la fuerte crítica sobre el cambio climático.

Acide narra la historia de Selma (Patience Munchenbach) y sus padres divorciados, con diversas rencillas pendientes entre ambos, Michal (Guillaume Canet) y Elise (Laetitia Dosch). En plena ola de calor, unas nubes extrañas comienzan a arrojar lluvia ácida y causan el pánico y la muerte en toda Francia. A partir de entonces, los tres tendrán que unir fuerzas para poder escapar a esta catástrofe.

Se trata de un filme mucho más realista de lo que creemos, aunque Philippot decida llevarlo al extremo para concienciar de lo que se nos viene encima. La lluvia ácida lleva décadas azotando a nuestro planeta por la contaminación atmosférica producida por los gases procedentes de la quema de combustibles, que posteriormente se transforman en ácidos que se depositan sobre la superficie terrestre a través de las precipitaciones.

Esta lluvia ácida tiene efectos devastadores en los ecosistemas y supone un verdadero peligro para los seres vivos. Unas consecuencias que ya eran recogidas con anterioridad en la serie The Rain, de Netflix, así como el filmes como Cielo Negro (Ron Oliver, 2009), entre otras producciones.

De esta forma, el filme de Philippot contiene algunas de las escenas más sobrecogedoras del cine apocalíptico actual, donde juega con el lado más emocional del espectador. El cineasta se vale para ello de la maestría de unos actores que sostienen el peso de una narración a través de la tensión creada entre sus personajes, que provocan que desarrollemos antipatía por las acciones violentas del patriarca, Canet, y suframos con la joven Munchenbach, quien apunta maneras en su segunda película tras Perdrix (2019).

Entre planos grisáceos que plasman cómo de aciago podría transformarse el mundo para una sociedad que nunca se han preocupado demasiado por él, Acide mantiene el tono trágico de principio a fin. Algo que no consigue mantener de igual forma con el ritmo narrativo que decae por instantes y ralentiza el filme, valiéndose de varios instantes de clímax para conseguir que el espectador esté enganchado todo el rato.

Más allá de las actuaciones y el aspecto más técnico, lo importante de Acide es que abre una puerta a la reflexión del espectador sobre el mundo en el que vivimos. ¿Estamos a tiempo de frenar el desastre o ya es imposible sufrir las consecuencias? Acide se presenta así como una crítica mordaz hacia aquello que aún no vemos, pero que podría convertirse en una realidad más que plausible si nos quedamos de brazos cruzados.

