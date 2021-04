Valoración: La nube

¿Puede haber una idea más terrorífica que la probabilidad de ser devorado por un insecto? No por casualidad la plaga de langostas fue una de la siete que asoló el Egipto bíblico como tampoco es casual que este tipo de artrópodos conforme el material narrativo de no pocas películas de miedo. Por ejemplo, David Cronenberg consagró una de sus obras maestras a una mosca y Just Philippot, por su parte, consigue crear en La nube verdadero pavor con la imagen de unos saltamontes.

En realidad, el origen del horror está, cómo no, en la mano del ser humano; aquí una mujer, madre de dos y viuda, dueña de una granja de estos animalillos y a la que la fortuna no le sonríe, por mucho que lo intente. Cuando prueba más en cuerpo que en alma, tras descubrir que a los saltamontes les pone más la carne que la verdura, la película exprime, con astucia, elegancia y buen ritmo, la capacidad alegórica del material de partida. A ello contribuye sin duda la entrega de Suliane Brahim en el rol de Virginie, pero también una apuesta visual que recoge imágenes y referencias previas, de Take Shelter, de Jeff Nichols, a Los pájaros, de Hitchcock, a partir de una puesta en escena firme, que conjuga naturalismo y ambientes alucinados en su justa medida. ¿Conseguirá La nube convertirse en punta de lanza de la hipotética nueva etiqueta del ecoterror? Como mínimo, Philippot ha sembrado una buena semilla en el terreno