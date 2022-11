'Sintiéndolo mucho', el documental de Joaquín Sabina que fue rodado a lo largo de 14 años

Dice Joaquín Sabina que ya nunca podrá escribir la canción más hermosa del mundo. Lo confiesa en Sintiéndolo mucho, la película documental que Fernando León de Aranoa ha rodado sobre el músico durante los últimos 14 años y que se estrenó en el pasado Festival de San Sebastián.

"El planteamiento inicial por primera vez en mi carrera vino de fuera", nos cuenta por teléfono el director de El buen patrón, gran ganadora de los últimos premios Goya. "Fue el propio Joaquín, a quien conocía de la época de Los lunes al sol, el que me propuso unirme a su proceso creativo. En ese momento, estaba escribiendo un disco con Benjamín Prado y me uní porque me parecía un privilegio poder vivirlo desde dentro", explica el director que acompañó a los artistas en un viaje de carretera hasta Rota, inmortalizando cómo escribían las canciones entre copas y canciones cantadas al amanecer.

"De hecho, ya entonces entendí que ese era el documental que quería hacer —explica—, compartir con el espectador el privilegio que he tenido la suerte de disfrutar".

El lado más íntimo del cantante

Sintiéndolo mucho es un retrato íntimo de Sabina. Pero León de Aranoa quería inmortalizar al músico a través de sus acciones. Por eso lo acompañamos en su proceso creativo, de gira por México, en un homenaje en su Úbeda natal o sobre los escenarios. También en el backstage, donde demuestra una honestidad apabullante al afirmar a cámara que le sigue "acojonando" el directo e incluso al vomitar media hora antes de que empiece el concierto ("la antigloria", lo define él).

"Para mí eso era oro. En ningún momento dice lo que yo o el público queremos escuchar sino lo que piensa de verdad, con total sinceridad", destaca el director, y recuerda cómo en cada hotel donde se alojaban el músico sacaba una llave extra para que él entrase a grabar en su habitación cuando quisiese.

"Otra de las cualidades de Joaquín es cómo va adaptando su arte a su momento vital", explica sobre algo que ha tenido la oportunidad de presenciar de primera mano a lo largo de estos últimos 14 años. Y remata: "Como dice Sabina: 'En el documental se nos ve haciéndonos mayores sin delicadeza".

