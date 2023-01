'She Came to Me', con Anne Hathaway y Peter Dinklage, inaugurará la 73 edición de la Berlinale

Una comedia que explora "el amor en todas sus formas" y ambientada en el Nueva York actual. Así se presenta She Came to Me, el sexto largometraje como directora de la también actriz Rebecca Miller, protagonizado por Anne Hathaway y Peter Dinklage y la película elegida para inaugurar la próxima edición de la Berlinale, la número 73, que tendrá lugar del 16 al 26 de febrero.

"Estamos encantados de inaugurar esta edición del festival con una comedia irresistible construida sobre los conflictos cotidianos de la sociedad occidental. Los personajes, concebidos por Rebecca Miller y encarnados por grandes intérpretes, eligen seguir la inspiración del momento en lugar de dejarse llevar por los dictados de la sociedad", han avanzado Mariëtte Rissenbeek y Carlo Chatrian, directores del certamen mediante un comunicado. También han añadido que "como una película de la época pre-code de Hollywood, She Came to Me es una mágica oda a la libertad de expresión".

Ha sido la misma Miller, hija del célebre escritor Arthur Miller, la autora del guion original con una historia sobre un compositor (Peter Dinklage) que prepara su triunfal regreso a los escenarios con una ópera. Sin embargo, un bloqueo creativo le impide terminar su obra. Siguiendo los consejos de su esposa y también terapeuta (Anne Hathaway) intentará buscar la inspiración del modo que sea y lo que encontrará es mucho más de lo que esperaba o podía imaginar, según informa el avance de la sinopsis oficial.

También formando parte del reparto tendremos a Marisa Tomei, Joanna Kulig y Brian d'Arcy James.

She Came to Me tendrá su presentación mundial en el marco del Festival de Berlín, aunque se proyectará fuera de la competición oficial en pugna por el Oso de Oro, pero demostrando la excelente relación entre la Berlinale y la directora estadounidense.

En 2009, Rebecca Miller compitió en la sección oficial con La vida privada de Pippa Lee, y en 2016 estuvo en la sección Panorama con El plan de Maggie.

Una Berlinale, además, que en la edición del pasado año nos deparó una inmejorable sorpresa para nuestra cinematografía con Alcarràs de Carla Simón ganando el Oso de Oro, otorgado por un jurado que presidía M. Night Shyamalan. En esta ocasión, el jurado oficial estará presidido por la actriz Kristen Stewart.

