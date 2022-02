Carla Simón gana el Oso de Oro del Festival de Berlín con 'Alcarràs'

Triunfo de Carla Simón en el Festival de Berlín. La cineasta catalana ha ganado el Oso de Oro por Alcarràs, su segundo largometraje, una película rodada con actores no profesionales en la zona rural de Lleida donde se cuenta la historia de una familia de agricultores.

A finales de verano deben abandonar la tierra que llevan cultivando desde hace tres generaciones porque el dueño quiere arrancar los melocotoneros y sustituirlos por paneles solares. Se reúnen para una última cosecha, pero las diferencias a la hora de enfrentarse a un futuro incierto hace peligrar la unidad familiar.

En palabras de la directora: "Alcarràs es una historia sobre la pertenencia a una tierra, a un lugar. Un drama sobre las perpetuas tensiones generacionales, la superación de antiguas tradiciones y la importancia de la unidad familiar en tiempos de crisis".

Carla Simón ya ganó en la Berlinale de 2017 el premio de Mejor ópera prima con Verano 1993. Con este Oso de Oro, Alcarràs es la séptima película española en ganar el máximo galardón del Festival de Berlín, la anterior fue La colmena, de Mario Camus, en 1983 (Oso de Oro ex aequo con Ascendancy, de Edward Bennett); sin contar La teta asustada, de Claudia Llosa, en 2009, coproducción con Perú.

M. Night Shyamalan ha ejercido como presidente de un jurado compuesto también por la actriz danesa Connie Nielsen, el director japonés Ryûsuke Hamaguchi, la directora zimbabuense Tsitsi Dangarembga, la directora alemana Anne Zohra Berrached, el productor franco-tunecino Saïd Ben Saïd y el director brasileño Karim Aïnouz.

Palmarés completo de la 72ª edición del Festival Internacional de Cine de Berlín

Oso de Oro Mejor película: Alcarràs, de Carla Simón

Oso de Plata Gran Premio del Jurado: The Novelist's Film, de Hong Sang-soo

Oso de Plata Premio del Jurado: Robe of Gems, de Natalia López Gallardo

Oso de Plata Mejor dirección: Claire Denis por Avec amour et acharnement (Both Sides of the Blade)

Oso de Plata Mejor interpretación protagonista: Meltem Kaptan por Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush

Oso de Plata Mejor interpretación de reparto: Laura Basuki por Nana (Before, Now & Then)

Oso de Plata Mejor guion: Laila Stieler por Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush

Oso de Plata a la contribución artística: Rithy Panh por Everything Will Be OK

Mención Especial del Jurado Internacional: Drii Winter (A Piece of Sky), de Michael Koch

Premio Mejor ópera prima: Sonne, de Kurdwin Ayub

Premio Mejor documental: Myanmar Diaries, de The Myanmar Film Collective

Sección Encounters - Mejor película: Mutzenbacher, de Ruth Beckermann

Sección Encounters - Mejor dirección: Unrueh, de Cyril Schäublin

Sección Encounters - Premio Especial del Jurado: À vendredi, Robinson, de Mitra Farahani

Oso de Oro Mejor cortometraje: Trap, de Anastasia Veber

Oso de Plata Premio del Jurado de cortometrajes: Manhã de Domingo, de Bruno Ribeiro

Mención Especial del Jurado de cortometrajes: Bird in the Peninsula, de Atsushi Wada

Cortometraje candidato para los European Film Awards: El sembrador de estrellas, de Lois Patiño

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.