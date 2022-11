Shawn Levy ('Free Guy') tantea dirigir la próxima película de 'Star Wars'

Títulos como Doce en casa o Noche en el museo le dieron a Shawn Levy, director canadiense, un éxito temprano, pero nada le preparó para la racha de bombazos que ha venido acometiendo desde hace unos pocos años. Levy no solo forma parte del fenómeno Stranger Things como director puntual de algunos episodios, sino que además estrenó en 2021 Free Guy comenzando una calurosa colaboración con su compatriota, Ryan Reynolds. Junto a Reynolds estrenó seguidamente en Netflix El proyecto Adam (que obtuvo una audiencia muy satisfactoria) y hoy día rueda para Marvel Deadpool 3: película muy esperada por suponer la incorporación del Mercenario Bocazas a la maquinaria de Kevin Feige, y por además traer de vuelta a Hugh Jackman en el papel de Lobezno.

Deadpool 3 prevé su estreno para el 8 de noviembre de 2024, siendo la máxima prioridad para Levy junto a sus deberes como director en la quinta y última temporada de Stranger Things y su vinculación a una futura miniserie, también de Netflix: All the Light We Cannot See. Es un tipo terriblemente ocupado, pero que ha encadenado proyectos con suficiente tino como para que Disney vuelva a fijarse en él, y junto a Lucasfilm le haya propuesto dirigir una nueva película de Star Wars. Según Deadline, Levy está en conversaciones para ejercer de director en una nueva iteración de la saga de George Lucas destinada a cines, aunque estas conversaciones solo han empezado y el proyecto no está más avanzado que esa secuela de Free Guy de la que se habló en su momento.

A decir verdad, a Disney le está costando lo suyo desarrollar una película de Star Wars desde la debacle que supuso en 2019, hace tres años, El ascenso de Skywalker. Desde entonces, y gracias a The Mandalorian, la Casa del Ratón ha optado por llenar la galaxia de series live action en lugar de películas. Tras El libro de Boba Fett y la cuestionada Obi-Wan Kenobi, Disney+ se encuentra ahora mismo emitiendo Andor, y en el horizonte se divisan nuevas series como The Acolyte, Ahsoka o Skeleton Crew. En lo referente a las películas, Disney le prometió una trilogía a Rian Johnson (Los últimos Jedi) que nunca ha acabado de concretarse, y tiene un puñado de proyectos en fases iniciales de escritura.

Ahí está Rogue Squadron, que dirigida por Patty Jenkins lleva meses en el limbo, junto a la película de Taika Waititi, el proyecto que le han pasado a Kevin Feige de Marvel y otra película que dirigiría Sharmeen Obaid-Chinoy con guion de Damon Lindelof. La película de Shawn Levy se une a este grupo, y esperemos que pueda llegar a concretarse algún día.

