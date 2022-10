Los guionistas que han escrito en secreto la nueva película de 'Star Wars' de Damon Lindelof

¿Y si hacemos una película de Star Wars? Sería bonito pensar que así comenzó la gestación de la nueva película de la saga galáctica que Damon Lindelof (Perdidos, The Leftovers) está preparando para Lucasfilm y que comenzó a gestarse después de la Star Wars Celebration de este año, seguramente de subidón festivo. Queremos que más producciones multimillonarias de esta envergadura nazcan de una ocurrencia en un after.

Dejando a un lado las fantasías sobre el funcionamiento de la industria del entretenimiento de Hollywood, la nueva información que publica The Hollywood Reporter sobre este proyecto oculto hasta ayer mismo indica que, en efecto, la maquinaria se puso en marcha después de la celebración galáctica de mayo. Durante dos semanas, un equipo de guionistas de élite estuvo trabajando en secreto en la elaboración de la futura historia de Star Wars.

Según las fuentes consultadas por THR, esta mesa de guionistas se formó en julio y estuvo formada por: Lindelof, su amigo y colaborador Patrick Somerville (guionista en The Leftovers, creador de Maniac y Estación Once), Rayna McClendon (productora de Obi-Wan Kenobi, guionista de la nueva serie de Willow), Andy Greenwald (productor de Legión, creador de Briarpatch) y un par más de nombres que no han trascendido.

Se apunta que Dave Filoni (Star Wars: The Clone Wars, The Mandalorian, El libro de Boba Fett), el hombre que a día de hoy mejor maneja los resortes de Star Wars, también podría haber participado. Una vez que esta mente colmena delineó una historia satisfactoria, ya son Lindelof y Justin Britt-Gibson (Banshee, The Strain) quienes se encargarán de escribir el guion definitivo.

Lo pondrá en imágenes Sharmeen Obaid-Chinoy, directora de dos episodios de Ms. Marvel, más conocida por haber ganado dos Oscar de mejor corto documental: por Saving Face en 2012, y por A Girl in the River: The Price of Forgiveness en 2016. Por supuesto, aún no hay fecha prevista de estreno para este proyecto, que se incorpora al calendario de producciones dentro del universo Star Wars que tiene Disney en distintas fases de desarrollo.

Según THR, la película de Lindelof se plantea como una historia unitaria que, dependiendo del éxito que consiga, podría prolongarse. ¿Su ubicación dentro de la cronología galáctica? Después de los acontecimientos del Episodio IX: El ascenso de Skywalker (2019) pero, esto es lo importante, sin ser un relato que prosiga la saga Skywalker. Aunque no se descarta la aparición de personajes de la última trilogía...

