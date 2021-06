Sharon Stone: "Hay otras actrices con el mismo talento que Meryl Streep"

Desde que Sharon Stone lanzara sus memorias The Beauty of Living Twice a principios de este año, las polémicas en torno a su carrera no han dejado de sucederse. La actriz de 63 años concedía una entrevista reciente a Zoomer para hablar de su obra, donde la estadounidense se atrevía a abordar el papel de las mujeres en Hollywood. Una conversación en la que tenía unas curiosas palabras hacia Meryl Streep, que no pasaban desapercibidas para nadie.

La actriz era preguntada específicamente por una frase de su obra: "se nos dijo que solo había lugar para una". La entrevistadora acto seguido señalaba: "así que cuando finalmente conseguiste trabajar con Meryl Streep...". Una frase que Stone no dejaba finalizar y sacaba la peor cara de la norteamericana. "Me gusta como dices esa frase, que cuando conseguí trabajar con Meryl Streep. No dijiste, 'Meryl finalmente se puso a trabajar con Sharon Stone'. O finalmente pudimos trabajar juntas".

La actriz de Casino e Instinto básico atacaba a la periodista por sus forma de expresarse y hablaba sobre el papel relevante de Streep en la industria cinematográfica. La intérprete denunciaba así que el negocio ha sido formulado sobre la premisa de 'envidiar' y 'admirar' a Meryl, provocando que todas tuvieran que 'competir' contra ella.

¿Mejor villana que Streep?

"Creo que Meryl es una mujer y una actriz asombrosamente maravillosa. Pero en mi opinión, francamente, hay otras actrices con el mismo talento que Meryl Streep. Toda la iconografía de Meryl Streep es parte de lo que Hollywood le hace a las mujeres", señalaba Stone, quien aludía a actrices como Viola Davis, Emma Thompson, Judy Davis, Olivia Colman o Kate Winslet para apoyar esta afirmación.

"Soy mucho mejor villana que Meryl. Y estoy segura de que ella diría eso. Meryl no sería buena en Instinto básico o Casino. Yo lo sé. Y ella lo sabe". Su mención hacia la nominada al Oscar en más de una veintena de ocasiones creaba una nueva controversia por el posible pique entre las veteranas actrices. ¿Existe una mala relación entre ambas o Stone simplemente ha manifestado de forma confusa su opinión?

