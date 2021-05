Aunque le gustaría, Sharon Stone no puede impedir el lanzamiento del ‘montaje XXX’ de ‘Instinto básico’

Sharon Stone lleva años insistiendo en que la escena más famosa de Instinto básico (y una de las más icónicas de la historia del cine) fue incluida en la película sin su consentimiento. El pasado marzo publicó su libro de memorias The Beauty of Living Twice y los lectores pudieron conocer la versión completa de la historia, poco antes de que se anunciara que, en honor al 30 aniversario del estreno del film, regresaría a los cines una versión restaurada en 4K… con “metraje extra” involucrando a Stone y Michael Douglas. La actriz no tiene ningún control sobre lo que pueda formar parte de este material, y la lamentable situación acoge reminiscencias de lo ocurrido en los años 90.

Stone acudió recientemente al programa australiano A Current Affair, donde el presentador Tony Grimshaw le preguntó sobre su opinión por esta iniciativa impulsada por StudioCanal. “Han decidido lanzar el montaje XXX del director por el 30 aniversario”, anunciaba Stone con pesadumbre, al hilo de esta nueva versión de Instinto básico que habría supervisado el propio director, Paul Verhoeven. “Hay nuevas normas del Sindicato de Actores que podrían impedirlo, pero se hicieron después de que yo hiciera esta película, y no se aplican a mí”. De modo que la actriz no puede hacer gran cosa para impedir que Instinto básico vuelva a las salas, y el público se reencuentre con una escena tan célebre como traumática para ella.

Según cuenta en su libro, Stone no supo que el cruce de piernas mostraría sus genitales en primer plano hasta que se encontró con ello en una proyección llena de agentes y abogados. “Así fue como vi por primera vez la escena, mucho después de que me dijeran ‘no se ve nada, solo necesitamos que te quites las bragas porque el blanco refleja la luz’”, escribe. “Y ya no importaba. Éramos yo y mis partes ahí arriba. Tenía que tomar decisiones”. Stone llegó a abofetear a Verhoeven según descubrió lo que había ocurrido, pero luego de consultarlo con su abogado decidió que una demanda no serviría de nada.

Poco antes de que el cineasta estrene en Cannes Benedetta, su nueva película, el próximo 16 de junio tendrá lugar el reestreno de Instinto básico dentro de los cines franceses. Las salas de Australia, Nueva Zelanda y EE.UU. también contarán con una copia en semanas posteriores, paralelamente a que sea reeditada en DVD y Bluray dentro de Reino Unido y Alemania.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.