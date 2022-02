Seth Rogen no entiende por qué te interesan los Oscar

Ahora que Pam & Tommy nos ha devuelto al mejor Seth Rogen, el actor, productor y guionista ha vuelto a abrir esa boca suya que tantas alegrías le ha dado. Concretamente, para señalar algo que muchos piensan, pero que pocos se atreven a decir: que la gala de los Oscar es un sopor, y que su interés resulta nulo fuera de la industria del cine.

"No entiendo por qué a la gente del cine le importa tanto lo que piensa el público de los premios que nos damos a nosotros mismos", ha declarado Rogen durante una entrevista para Insider con Paul Rudd, junto al que protagoniza un anuncio para la Super Bowl (vía IndieWire).

Para Seth Rogen, perder el sueño por los Oscar es como volverse loco con los premios de la industria del automóvil si no se es aficionado al motor. "Ninguna otra industria espera que la gente se preocupe por los premios que se entrega a sí misma", comenta. Y, aunque puedan parecer gratuitas, sus palabras apuntan a una auténtica preocupación de la Academia de Hollywood: la caída en picado de las audiencias televisivas de la ceremonia.

De esta manera, mientras la popularidad de los Oscar entre el público generalista se viene abajo (la gala de 2021 tuvo menos de la mitad de espectadores que la de 2020), Rogen opta por una actitud tirando a zen: "Tal vez a la gente no le importa. O tal vez le importó durante una época, pero ahora ha dejado de importarle. ¿Por qué debería?", resume.

Tras dar una de cal, Rogen y Paul Rudd sugirieron que la Academia buscara cómicos jóvenes e innovadores para presentar los Oscar, a fin de superar clichés. Entre los candidatos que propusieron se hallaban John Wilson (How To with John Wilson) o Nathan Fiedler. Tras estas palabras, eso sí, dudamos mucho de que la institución les haga caso.