Seth Rogen no piensa trabajar con James Franco tras las acusaciones de acoso sexual

A principios de 2018, empezaron a salir a la luz las primeras acusaciones de abuso sexual contra James Franco, una de ellas impulsada por Sarah Tither-Kaplan, que acusó al director de The Disaster Artist de promover "una cultura de explotación de mujeres anónimas". En aquel momento, Franco, que también se enfrentó a este tipo de acusaciones en 2014, se limitó a contestar que "si he hecho algo mal, lo arreglaré".

Seth Rogen, amigo y colaborador de James en sus proyectos más aclamados, se ha referido ahora a estas acusaciones, asegurando que no tiene intención de volver a trabajar con Franco en este momento. En una entrevista para The Sunday Times, al ser preguntado sobre si cree en las acusaciones, ha respondido: "Lo que puedo decir es que aborrezco el abuso y el acoso y nunca cubriría u ocultaría las acciones de alguien que lo hace, ni pondría conscientemente a nadie en una situación en la que estuviera con alguien así".

En la entrevista, el actor, que actualmente rueda Pam & Tommy, se ha referido a la broma que hizo en 2014 en Saturday Night Live tras las acusaciones de una joven de 17 años contra Franco, asegurando que el actor trató de que quedaran por mensajes de Instagram. "Decidí hacer una gamberrada a James Franco. Me hice pasar por una chica en Instagram y le dije que era muy joven. Pareció cómodo. Me dio una cita para conocerle en el hotel Ace".

Rogen asegura que se arrepiente "muchísimo" de haber gastado esa broma, asegurando que fue "terrible". "También recuerdo la entrevista en 2018 en la que comenté que seguiría trabajando con James, pero la verdad es que no lo he hecho y no tengo planes de hacerlo ahora mismo", ha afirmado.

Recordemos que los actores, que se conocieron rodando Freaks & Geeks hace dos décadas, han colaborado en películas como Superfumados, Juerga hasta el fin, La entrevista o la premiada The Disaster Artist, títulos que los han encumbrado como creadores además de como actores. Sobre su actual amistado con Franco, Rogen ha respondido lo siguiente: "Han cambiado muchas cosas en nuestra relación y nuestra dinámica".

Cuando el periodista le ha preguntado si definiría esa situación actual entre ellos como "dolorosa", Rogen ha dicho: "Sí, pero no tan dolorosa y difícil como es para mucha gente envuelta en esto. No me doy pena en esta situación".