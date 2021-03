'Juerga hasta el fin': Seth Rogen aclara la espantada de Emma Watson

Seth Rogen ha concedido recientemente una entrevista a British GQ (vía EW) en la que se ha referido al rumor sobre la espantada de Emma Watson del set de Juega hasta el fin tras negarse a rodar una escena en la que Danny McBride daba vida a un caníbal. El actor, director y productor ha mostrado su apoyo a la actriz, pero eso no ha evitado que se siga cuestionando la profesionalidad de Watson.

"No miro atrás y pienso: '¿Cómo se atrevió a hacer eso?", ha contado Rogen a la publicación: "Creo que a veces, cuando lees algo, después se rueda y no se parece a lo que pensabas que era. Ella volvió al día siguiente para despedirse. Ayudó a promocionar la película". Sin embargo, tras reavivar esta polémica con sus declaraciones, ha querido explicar detalladamente todo que pasó en un comunicado compartido en redes.

"Quiero corregir una historia que ha surgido de una entrevista reciente que he dado. Tergiversa lo que pasó en realidad", ha comenzado diciendo: "Emma Watson no 'se marchó cabreada del set' y es una mierda que la percepción sea que lo hizo".

"La escena no era como estaba escrita originalmente en el guion, estaba siendo improvisada, cambió drásticamente y no era lo que ella acordó hacer. El relato de que ella fue de alguna forma borde o poco profesional es totalmente falso", ha añadido: "Yo debería haber informado mejor y, como no lo hice, la puse en una posición incómoda". Recordemos que Rogen, además de actuar en la película, la dirigía con Evan Goldberg y era coguionista.

"Ella y yo hablamos por la noche; en general era una situación de mierda, debió ser duro para ella decir algo, y estoy muy contento e impresionado de que lo hiciera", ha seguido explicando: "Acordamos que ella no estaría en la escena juntos. Estaba emocionado por la oportunidad de trabajar con ella y estaría emocionado de tener esta oportunidad otra vez. Siento mucho y estoy decepcionado de lo que pasó, y ojalá hubiera hecho más para evitarlo".

La alocada comedia Juerga hasta el fin juntaba a las estrellas más cachondas de Hollywood en la nueva casa de James Franco durante el Apocalipsis. La escena en la que Watson se negó a salir mostraba a McBride como caníbal y Channing Tatum aparecía como su esclavo sexual.