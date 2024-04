La secuela de 'Ponte en mi lugar' ficha directora, así que oficialmente está en marcha

En los últimos meses la secuela de Ponte en mi lugar ha sido el secreto peor guardado de Hollywood. Fundamentalmente por el ardiente deseo que ha mostrado Jamie Lee Curtis, más o menos desde que ganó el Oscar a Mejor actriz de reparto por Todo a la vez en todas partes, de que ocurra. Curtis fue la madre de Lindsay Lohan en esta comedia de 2003 dirigida por Mark Waters: el mismo que poco después volvería a trabajar con Lohan en otro de los grandes éxitos de su carrera, Chicas malas.

A propósito de Chicas malas, esta tuvo un remake musical este mismo año, lo que en conjunto a Ponte mi lugar y a la anunciada tercera entrega de Princesa por sorpresa hace pensar en un revival de 20 años con las comedias adolescentes de principios de siglo. En cualquier caso, y ciñéndonos a Ponte en mi lugar, IndieWire recoge que el proyecto ha encontrado quien lo dirija, con lo que ya es oficialmente una realidad. Ponte en mi lugar 2 estará dirigida, así pues, por Nisha Ganatra.

El nombre de Ganatra no es muy conocido, pero se trata de una realizadora que se las ha apañado para intervenir en múltiples series populares: Girls, Mr. Robot, Queridos blancos, Better Things, And Just Like That, Brooklyn Nine-Nine… y también la reciente Bienvenidos a Chippendales, en cuyo desarrollo tuvo una mayor responsabilidad. Teniendo directora contratada, Ponte en mi lugar no debería tardar en empezar a rodarse con el amparo de Disney, sin que desde la compañía hayan aclarado si su idea es que la película vaya a cines o tenga un estreno directo en Disney+ (como por ejemplo ha ocurrido con otras secuelas tardías estilo Desencantada o El retorno de las brujas 2).

Originalmente Ponte en mi lugar era, por su parte, el remake de una popular película de Disney estrenada en 1976. Viernes loco (más parecido al título original, Freaky Friday) narraba cómo una madre y una hija intercambiaban sus cuerpos durante un ajetreado día, basándose en un libro de Mary Rodgers y contando con el protagonismo de una joven Jodie Foster. Luego de que Ponte en mi lugar refrescara el éxito de la marca, en 2018 hubo asimismo otro remake: en este caso se trataba de una versión musical, que se estrenó directamente en Disney Channel.

