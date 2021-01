¿Se ha unido también Sean Gunn al reparto de ‘Thor: Love and Thunder’?

Todo apunta a una enorme y complejísima fiesta en Spider-Man 3, con trepamuros y villanos alternativos salidos de anteriores versiones cinematográficas de nuestro amigo y vecino. Sumando el delirio que estamos viviendo en tiempo real con Bruja Escarlata y Visión y la presencia en el calendario de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, todo apuntaría a que la Fase 4 nos dejará extenuados con sus requiebros espaciotemporales… pero aún hay más. También está en el horizonte Thor: Love and Thunder, con un estreno fijado para poco después de Doctor Strange 2 (una llega el 25 de marzo de 2022, y otra el 6 de mayo) y la intención de dar pie a una aventura “con el espíritu de una película de Los Vengadores”.

¿Qué significa esto? Pues que además de los asgardianos confirmados (Chris Hemsworth, Tessa Thompson y Jaimie Alexander), también hay hueco para viejos conocidos (Natalie Portman volviendo como Jane Foster y, según parece, como Mighty Thor) y para un grupo entero de héroes: los Guardianes de la Galaxia. Dando respuesta al cliffhanger de Vengadores: Endgame, Thor: Love and Thunder incluirá a estos queridos personajes, y sus actores han ido llegando poco a poco a Australia, donde se rueda el film de Taika Waititi. El último en llegar, sin embargo, no es un Guardián de la Galaxia “oficial”.

Sean Gunn es el hermano de James Gunn, director de las dos películas de Guardianes de la galaxia, y en ambos films ha encarnado a Kraglin, aliado de Yondu que ganaba protagonismo en el Volumen 2. Este mismo actor se ha prestado a aparecer en otro próximo film de su hermano, El Escuadrón Suicida, como Weasel, y al parecer meses después del fin de su rodaje se ha desplazado a Sydney, donde ha compartido una imagen en Instagram desde el Opera House. Dado que en los últimos días se ha confirmado la presencia cercana de Karen Gillan, Dave Bautista y Chris Pratt (así como la de Matt Damon, aunque no estamos seguros de para interpretar a qué personaje), es inevitable pensar que está ahí por Thor: Love and Thunder.

¿Demasiada gente? Pues aún queda por confirmar que Vin Diesel y Bradley Cooper (intérpretes de Groot y Rocket) se desplacen al lugar, para que el nuevo gran crossover de Marvel esté listo. Sobre Love and Thunder, Waititi dijo en su momento que “esta película es como si le hubiéramos preguntado a un grupo de chavales de 10 años qué querrían ver y le hayamos dicho sí a todo”. Habrá que tomarle la palabra.