Matt Damon también se apunta a ‘Thor: Love and Thunder’

Cuando fue contratado por Kevin Feige, Taika Waititi ya había dirigido Lo que hacemos en las sombras y A la caza de los ñumanos, de forma que era de esperar que Marvel supiera lo que tenía entre manos cuando le fichó para Thor: Ragnarok. Y sí, en efecto la tercera película de Thor es una comedia hecha y derecha, que encuentra oportunidades para el humor autoconsciente incluso cuando hablamos del fin de Asgard, y todo un ejemplo de la inventiva de Waititi, que tras Ragnarok triunfó en los Oscar con Jojo Rabbit y ahora pasa por ser uno de los directores con la agenda más apretada de Hollywood. En ella, por encima de Next Goal Wins o una futura película de Star Wars, destaca Thor: Love and Thunder.

Por mucho que esta cuarta entrega protagonizada por Chris Hemsworth vaya a tratar una trama tan dramática como el cáncer de Jane Foster (Natalie Portman) que coincide con su transformación en Mighty Thor, es de esperar que el humor de Waititi siga omnipresente. Así, no es de extrañar que la última noticia llegada desde su rodaje en Australia sea que el equipo haya vuelto a recurrir a Matt Damon como actor, una vez este ya hiciera un divertido cameo en Thor: Ragnarok. No hay noticias de si esta vez tendrá un papel un poco más amplio, pero según recoge CNET el actor está encantado de haber sido reclutado por Waititi.

Damon ahora se dispone a pasar la cuarentena habitual de dos semanas previamente a participar en el rodaje, y ha asegurado a los medios que “me emociona que mi familia y yo podamos llamar hogar a Australia durante los próximos meses”. Ese “próximos meses” podría indicar que esta vez Damon tenga algo más que hacer, después de que en Ragnarok se limitaba a ponerle rasgos a un actor asgardiano que interpretaba a Loki (Tom Hiddleston) durante una representación teatral algo cutre. De hecho, este actor no tenía nombre siquiera, y el mayor chiste era descubrir que su intérprete era Damon.

Sea cual sea el rol de este nuevo personaje, no hay que olvidar que Thor: Love and Thunder ya es de por sí una gran reunión de amiguetes, con Tessa Thompson uniéndose a Hemsworth y Portman como Valquiria, y estando confirmado que volverían algunos de los Guardianes de la Galaxia. Tanto Chris Pratt como Dave Bautista como la citada Thompson están a punto de concluir la cuarentena de rigor para saltar al rodaje, y protagonizar una película donde el principal villano estará interpretado por Christian Bale. El estreno de Love and Thunder está previsto para el 6 de mayo de 2022.