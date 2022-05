Se acumulan las acusaciones de actrices a Cary Fukunaga (‘True Detective’) por conducta inapropiada

El rodaje de Sin tiempo para morir, despedida de Daniel Craig como James Bond, empezó con mal pie. Cary Fukunaga tuvo que sustituir a Danny Boyle como director, y la producción se desarrolló entre constantes reescrituras e incidentes como una grave lesión de Craig, hasta que la película estuvo terminada… y estalló la crisis del coronavirus. Sin tiempo para morir vio su estreno aplazado innumerables veces, de ahí que su promoción se extendiera más de lo previsto y en un momento dado se viera envuelta en una ligera polémica a cuenta de Fukunaga. Y es que, coincidiendo con las declaraciones del director de Beasts of No Nation hablando de la importancia de los personajes femeninos, hubo quien las tachó de hipócritas, en base a su comportamiento en el pasado.

La actriz Raeden Greer aseguró en redes sociales que Fukunaga le había despedido de la primera temporada de True Detective tras negarse a hacer una escena de topless: algo de lo que su contrato le eximía. A Greer le enfurecía que, tras lo ocurrido, Fukunaga fuera presumiendo del toque feminista que le habían inyectado a Bond, posibilitado en parte por Phoebe Waller-Bridge como guionista invitada. “Fue degradante. Fue humillante y me hizo sentir muy mal. Sí, ha tenido una carrera muy ilustre, ¿y mientras qué me pasó a mí? A nadie le importa”, escribió Greer. Las acusaciones no pasaron de ahí, pero ahora The Wrap recoge tres nuevos testimonios sobre la conducta presuntamente reprobable de Fukunaga. Son Rachelle Vinberg y las gemelas Hannah y Cailin Loesch.

El pasado 5 de mayo Vinberg compartió varios stories en su Instagram revelando varios detalles escabrosos de su pasado en común con Fukunaga. ¿El desencadenante? Las recientes declaraciones de Fukunaga a favor del aborto, hoy por hoy un tema de plena y triste actualidad en EE.UU. A Vinberg, como a Greer, le irrita la hipocresía de Fukunaga. “Literalmente no le importan las mujeres, solo las traumatiza. He hablado con muchas chicas. Que te jodan, Cary”, escribió. Vinberg sostiene que Fukunaga es “alguien peligroso y horrible” y que “piensa que es buena persona, se miente a sí mismo”. La actriz asegura que quedó traumatizada a raíz de una relación sentimental durante tres años.

Vinberg habría conocido a Fukunaga nada más cumplir la mayoría de edad, y asegura que durante su noviazgo fue maltratada psicológicamente por él, mientras en eventos sociales le presentaba como su prima, sobrina o amiga. “Pasé años temiéndole. Este hombre es un manipulador y lleva años siéndolo”. Vinberg dice que lo cuenta ahora porque se siente en “la responsabilidad de representar a todas las mujeres”. También afirma que Fukunaga es incapaz de conectar con mujeres de su edad, rodeándose constantemente de veinteañeras pues cree que “las mujeres se vuelven raritas a los 30”. El director buscaría de forma expresa a mujeres jóvenes y vulnerables, sin una red familiar estable.

Luz de gas

La actriz, vista en series como Betty, le acusa de falta de responsabilidad emocional, y le habría intentado avisar hace tiempo para que se disculpase y mejorase su actitud, sin que Fukunaga respondiera a sus mensajes. En una tónica similar se manifiestan las hermanas Loesch, que han compartido un texto contando su experiencia con el director. Al parecer las Loesch conocieron a Fukunaga cuando tenían 20 años, en una fiesta que se fue de las manos y en la que acabaron inconscientes. Más tarde, en plena pandemia, Fukunaga acudió a la casa familiar y les intentó convencer de hacer un trío, sugiriendo que el incesto estaba bien si todas las partes se mostraban de acuerdo.

Una de ellas rechazó frontalmente el encuentro, y Fukunaga habría asegurado más tarde que cualquier avance por su parte estaba únicamente en su cabeza. “Las palabras de Cary nos han hecho cuestionarnos, una y otra vez, si nuestros sentimientos son válidos o se alinean con la realidad, y tememos que eso nunca desaparezca”, declaran las gemelas, que trabajaron con Fukunaga en Maniac. El director les habría hecho luz de gas sistemáticamente desde entonces. “No fuimos violadas, despedidas ni obligadas a hacer nada en contra de nuestra voluntad”, admiten. “Entonces, ¿por qué duele tanto ahora ver a este hombre considerado como el honorable creador que aportó un ‘giro feminista’ a una franquicia icónica?”.

Por ahora, ni Fukunaga ni sus representantes han respondido a estas acusaciones. Teniendo en cuenta que hay pocas posibilidades de que lleguen al ámbito penal, es posible que el director prefiera esperar a que la humareda se evapore.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.