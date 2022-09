Scorsese de declara fan de 'Pearl', la secuela de terror de 'X' de Ti West

Segundas partes, o precuelas, también fueron buenas. O al menos este es el caso de Pearl, la precuela del slasher X que también ha dirigido el estadounidense Ti West y que vuelve a estar también protagonizada por Mia Goth. Si en la película original, donde un reducido grupo de jóvenes dispuestos a rodar un filme porno en una aislada granja de Texas acababan convirtiéndose en carnaza para un asesino o asesina en serie (no desvelaremos más), se ambientaba en los años 70 y estaba rodada emulando las texturas de las producciones independientes de género de la misma época, la precuela es una historia de orígenes en torno a uno de los personajes clave de la trama y nos trasladará en los años de la Primera Guerra Mundial, hasta 1918.

Pearl tuvo la primicia mundial en el pasado Festival de Venecia donde cosechó notables críticas, además ha sido proyectada en la sección Midnight Madness de Toronto, y en los cines norteamericanos aterrizó el pasado viernes 16 de septiembre.

Estrenada en un número elevado de cines, 2.935, se situó como la tercera más taquillera del fin de semana en la cartelera norteamericana con 3,1 millones de dólares ingresados. Una recaudación que pese a que no sea para tirar cohetes, resulta excelente para una producción de bajo coste que apenas ha costado un millón más gastos de promoción. Total, que en tres días allí ya está dando beneficios a su productora, A24.

Y entre los motivos para la alegría hay que añadirle uno más: se ha hecho con un fan que es todo una celebridad, un cineasta reconocido y cinéfilo empedernido, Martin Scorsese.

"Las películas de Ti West poseen un tipo de energía muy rara de encontrar en estos días, propulsada por un puro amor al cine. Lo sientes en cada fotograma. Una precuela de 'X' hecha de manera diametralmente opuesta al registro cinemático (me hace pensar en los melodramas en color de los años 50 rodados en cinemascope), y 'Pearl' es salvaje, hipnótica y profundamente perturbadora durante sus 102 minutos", ha valorado nada más y nada menos el mítico director de Taxi Driver o Uno de los nuestros en declaraciones que recoge en exclusiva Slashfilm.

Y prosiguió con sus elogios. "West y su musa y compañera creativa Mia Goth realmente saben cómo jugar con su público... antes de lanzarnos su puñal en el pecho y hacer que empecemos a retorcernos. Estaba cautivado, luego perturbado, luego tan intranquilo que me provocó problemas para conciliar el sueño. Pero no podía parar de mirar".

Sin duda las palabras de Scorsese serán una promoción de valor incalculable para la película, y la referencia a la protagonista como "pareja creativa" en esta precuela no es baladí porque la actriz también ha participado esta vez en la escritura del guion junto a Ti West.

En España aún no tiene fecha de estreno, ni distribuidora, pero se podrá ver en el próximo Festival de Sitges (y seguro que no tardará en tener distribución, esperemos que para estrenarla primero en cines). Además, cabe recordar que la cosa no acabará aquí.

Ya se está preparando una secuela que tendría lugar en la década de los 80, con otro de los personajes de Mia Goth, el de Maxine, intentando triunfar como actriz en el Hollywood de los años 80 y el auge de las cintas de vídeo, sobre todo en VHS. Su título será MaXXXine, un juego de palabras con el nombre de la protagonista y el título de la película original.

