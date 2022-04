Crítica de 'X'

La premisa es simple: cualquier película, ya sea una porno campestre o un slasher sangriento, puede llegar a ser artie, si está hecha para molar. Tal es la pretensión del director que, en 1978, se deja enredar para rodar una X en una granja del Texas más profundo (con cocodrilo), y la del propio Ti West cuando pone a esta pequeña troupe de cine independiente a merced de una pareja de ancianos asesinos, con telepredicador de fondo, en otro de sus queridos huis clos. Nada podía salir mal con los Levinson (Euphoria) de productores ejecutivos: cuidada fotografía de Eliot Rockett (en el equipo de West desde La casa del diablo), encuadres relamidos, exquisito diseño sonoro, supersonido de los 70’s, cine dentro del cine, y muertes estilosas que salpican.

Candidata a figurar en el top anual de Tarantino, Waters o Freud (si no estuviera muerto), X es todo lo que cabe esperar de ella, por lo que tampoco deja un amplio margen a la sorpresa: los tópicos de los géneros convocados van acudiendo uno tras otro en forma de chiste, y no podemos dejar de celebrarlos con un leve estremecimiento. La cámara se muestra cauta, en cuanto a sexo y mumblegore, para que la película no llegue a ser clasificada... X, es decir NC-17 (se ha quedado en la R de menores acompañados). Salvando esta clamorosa paradoja, queda claro que la nueva delicatessen marca A24, y Mia (“suspirios”) Goth en particular, resplandece como es debido.