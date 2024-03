Scarlett Johansson, cada vez más cerca de protagonizar la nueva entrega de 'Jurassic World'

Ya es oficial: según The Hollywood Reporter, Scarlett Johansson negocia con Universal su incorporación a la próxima entrega de Jurassic World. De esta manera, la actriz regresará al mundo de las grandes franquicias tras su abandono de Marvel con Black Widow.

El nuevo filme no contará con la presencia de Chris Pratt y Bryce Dallas Howard (aunque bien puedan volver como estrellas invitadas) y llegará a los cines tras algún escollo inicial: si bien el estudio contaba con David Leitch (Bullet Train, Fast & Furious: Hobbs and Shaw) para dirigirla, este no tardó en abandonar el proyecto por diferencias creativas.

Así pues, Universal ha puesto a cargo del proyecto a Gareth Edwards (The Creator). Un director que sabe lo suyo de reptiles gigantes, puesto que firmó la versión de Godzilla estrenada en 2014.

¿Cómo se titulará la nueva 'Jurassic World'?

El periodista Jeff Sneider, dentro de su publicación The Insneider, afirmó que el libreto de la cinta correría a cargo de David Koepp. Asimismo, este podría llevar el título de Jurassic City: “Ciudad Jurásica”.

Si las negociaciones con Scarlett Johansson llegan a buen puerto, Jurassic City recibirá un gran espaldarazo de credibilidad. No es solo que Johansson sea una estrella del blockbuster en torno a sus apariciones como Viuda Negra dentro del MCU, sino también una actriz enormemente respetada, nominada al Oscar en un mismo año por Jojo Rabbit e Historia de un matrimonio.

La última vez que la vimos fue en Asteroid City de Wes Anderson, y sería muy impactante verla lidiar con dinosaurios en una de las franquicias estrella de Universal. La major, por su parte, está convencida de que la producción puede ir a toda velocidad, así que por ahora mantiene la fecha de estreno de Jurassic City para el 2 de julio de 2025.

