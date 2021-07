Scarlett Johansson no se aclara sobre su vínculo con Marvel tras 'Viuda Negra'

¿Ha desaprovechado Marvel a Natasha Romanoff? Pues, a estas alturas, la respuesta es un "sí" rotundo. Y, marginando a la superespía, le ha sacado mucho menos partido del que debiera al talento de Scarlett Johansson. Pero el mundo del cine es tornadizo, y ahora que a Viuda Negra (la película) le llueven las buenas críticas, parece que nadie se aclara con lo que vendrá… incluyendo a la propia actriz.

Tras haber señalado que le gustaría mantener sus vínculos con el MCU, ahora Johansson parece desdecirse de lo anterior en una entrevista con Variety (vía ScreenRant), donde da por terminada para siempre su etapa como superheroína.

Aunque 'ScarJo' se declara una perfeccionista nata, también señala que lo suyo con Marvel ha llegado a un buen final. "Estoy realmente feliz con el trabajo que realicé durante mis más de diez años en Marvel", señala. "Creo que me voy por todo lo alto con una película de la que estoy increiblemente orgullosa. Siento que mi trabajo como Natasha está completo, si tal cosa es posible".

En sus declaraciones, Johansson aborda incluso el aspecto más polémico de la Viuda Negra: su muerte en Vengadores: Endgame.

"He explorado muchas facetas de su personalidad, y creo que su decisión de sacrificar su vida por sus mejores amigos es una que tomó de forma activa y con decisión", explica.

Sin embargo, Johansson decía cosas muy diferentes el 1 de julio, durante una entrevista con ET en la que tachaba su despedida de “definitivamente agridulce”. “Nunca voy a estar preparada para no ser parte de Marvel. Siempre será mi familia. Nunca estaré lista, odio sentir que me estoy perdiendo cosas. ¿Quién sabe? Quizá en algún punto tengamos oportunidad de colaborar de otra forma”.

Por un lado, es fácil entender que Scarlett esté deseando colgar el uniforme de Viuda Negra, tras una década en la que el perfil de su personaje ha tenido más altibajos que una montaña rusa (ejem…). Por otro, esa "oportunidad de colaborar de otra forma" nos dio esperanzas, tal vez infundadas.

¿Reaparecerá algún día Scarlett Johansson en el Universo Marvel de cine? Aún es pronto para decirlo… y, por lo que se ve, ni siquiera ella lo tiene claro del todo.