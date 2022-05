Sandra Oh habla sobre el polémico final de ‘Killing Eve’: no fue el primero que planearon

[ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS DE KILLING EVE]

El pasado 10 de abril Killing Eve alcanzó su final. Y no fue muy bien valorado. En el último episodio Eve (Sandra Oh) y la asesina Villanelle (Jodie Comer) compartían su primer beso tras varias temporadas acumulando una infartante tensión romántica, para que acto seguido, mientras escapaban a través de un río, Villanelle fuera tiroteada y muriera. La relación lésbica terminaba antes de empezar, desatando las iras de las redes sociales paralelamente a las del autor de las novelas originales, por título Codename Villanelle. Luke Jennings cree que lo subversivo habría sido que Villanelle y Eve pudieran continuar su noviazgo, pues de este modo el final “se ha plegado a las convenciones” y ha recaído en la costumbre de castigar las historias de amor homosexual.

“Me enteré del desenlace con antelación e imaginé que los fans se molestarían. Pero a estos fans les diría lo siguiente: Villanelle vive. Y si no puede volver en pantalla, lo hará en las páginas”, declaró Jennings en referencia a su obra escrita, donde el destino de Villanelle ha sido otro. Cerca de un mes del final de Killing Eve los ánimos siguen alterados, hasta el punto de que Oh haya hablado con Deadline sobre el asunto para compartir que ella tampoco se siente cómoda con ese final. Fundamentalmente, porque ese no era el plan original de la serie. “Yo dije ‘deberías matar a mi personaje’. Pensé que sería el final más fuerte e interesante y sentí emocionalmente que era lo correcto”, cuenta en referencia a sus charlas con la showrunner de la serie, Laura Neal.

Y ese acabó siendo el plan. Eve moriría al final de Killing Eve (¿acaso justificando del todo el título?), como trágico culmen al renacimiento que había intentado experimentar lejos de Villanelle. Al final de la tercera temporada Eve “estaba empezando a entrar en un lugar nihilista”, y Oh veía lógico que “continuara en esta línea”. Cabe preguntarse si este final no habría sido igualmente criticado por los fans, pero lo que importa es que al principio “iba a ser al revés”, como cuenta Oh. Villanelle sobreviviría, Eve moriría. Pero cuando la producción de Killing Eve quedó suspendida por el coronavirus, Neal empezó a darle vueltas al final planteado, y cambió de idea en conjunto a sus guionistas.

“Vinieron a mí y me dijeron: ‘no podemos hacerlo, tenemos que cambiarlo, Eve tiene que vivir’. Eve es el camino hacia este mundo, es nuestra mujer de todos los días. Sería muy deprimente que muriera”. Comer, actriz que a partir de Killing Eve ha experimentado una fama creciente, se mostró de acuerdo, y así es como fue su personaje el que murió en vez del de Eve. Lo curioso de todo es que parece que nadie se planteó en ningún momento que ambas amantes sobrevivieran.

