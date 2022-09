Juliette Binoche es una de las damas de la interpretación del panorama europeo. La sensación fluye al verla en pantalla, recordar sus papeles y repasar su trayectoria, tan variada en cuanto a temas y perfil de los directores como equilibrada y coherente en cuanto a su especial querencia por el cine de autor. Esa percepción sobre su figura brotó asimismo en el reconocimiento a su carrera efectuado por el 70 Festival de San Sebastián en forma de Premio Donostia.

La ilustre actriz (París, 1964) recibió la distinción de manos de Isabel Coixet, autora con la que trabajó en Nadie quiere la noche, en la primera de las galas honoríficas de la presente edición (este miércoles 21 será el turno de David Cronenberg). La ceremonia, con significado cinéfilo, se desarrolló en el Kursaal antes del pase principal de Fuego, la obra exhibida fuera de concurso con motivo del homenaje, dirigida por Claire Denis y coprotagonizada por Vincent Lindon.

"El silencio es una presencia antes de una toma, es una fuerza de donde saco las emociones, las sensaciones. Sin él no hay palabras, sin él no hay espíritu. Y cuando es compartido con un realizador, con un equipo de cine, en ese momento se teje un hilo de oro y eso se convierte en un filme", comentó la intérprete durante su discurso.

Binoche, entre otros premios ganadora del Óscar a mejor actriz de reparto por El paciente inglés, se emocionó (tuvo que detener su alocución) en el marco de los agradecimientos a quienes le han apoyado, desde sus hijos, sus padres y sus amores a directores y técnicos.

"No juzgar nunca un papel"

Por la mañana, en la rueda de prensa, Binoche, que además de Fuego participa en Winter Boy, obra a concurso de Christophe Honoré, expuso que intenta "no juzgar nunca un papel sino amarle en sus contradicciones, en sus sombras". "En un guion hay una evolución y eso es lo que me interesa, el recorrido interior que nos hace más humanos", añadió.

También fue preguntada sobre las situaciones machistas que en ocasiones se dan en la industria y los rodajes, respecto a las que se declaró "afortunada" por no haberlas sufrido demasiado. "Sé que hay mujeres que lo sufren, quizá en un cine más estereotipado, pero hay que saber rechazar ese cine; a mí me han ofrecido en el cine americano papeles de 'mujer de', de mujer objeto, y he dicho que no", expuso.

"Es importante saber decir que no para que no entrar en un sistema... hay que ver lo nuevo de una misma, saltar a lo desconocido, ya no estamos en unos códigos machistas, yo fui educada en la dependencia y por suerte lo detecté muy temprano", incidió.

Cuarta visita a San Sebastián

La vinculación de Binoche con San Sebastián, fortalecida con el galardón honorífico, se manifiesta en las tres visitas previas a la cita donostiarra, dos de las cuales en los últimos años. Debutó en 2002 con la comedia romántica Jet Lag. Volvió en 2018 para presentar por partida doble Viaje a Nara y High Life, esta última precisamente dirigida por Claire Denis. Y en 2019 regresó con motivo de la selección de La verdad.

