Samuel L. Jackson contradice a Tarantino y defiende a los actores de Marvel

El actor estadounidense Samuel L. Jackson contradijo los comentarios que el director Quentin Tarantino hizo respecto a que los actores de los filmes de superhéroes de Marvel no eran "estrellas de cine". "Se necesita a un actor para poder interpretar esos personajes en particular", dijo Jackson en el programa The View, cuestionando la interpretación del concepto de estrella que había defendido Tarantino.

El actor argumentó su posición recordando al protagonista de Black Panther: "No se puede decir que actores como Chadwick Boseman no son estrellas de cine. Eso es irrefutable”.

Recientemente, Tarantino lamentó la ausencia de estrellas de la gran pantalla en la actualidad y consideró que esto era resultado del crecimiento que está tenido el universo de los superhéroes de Marvel en la industria.

"Como resultado de la "Marvel-ización" de Hollywood tenemos a todos estos actores que se vuelven famosos interpretando a estos personajes, pero ellos no son estrellas de cine; el Capitán América o Thor son las estrellas", afirmó el autor de Kill Bill.

Aunque el director confesó que no "ama" ni "odia" el trabajo de Marvel, expresó su disconformidad acerca de que la industria de Hollywood solo esté interesada en desarrollar este tipo de películas.

Jackson interpreta a Nick Fury en películas de Marvel como Iron Man (2008) o Los Vengadores (2012) y próximamente estrenará la serie de Disney+ Invasión secreta.

Además, el actor ha estado muy ligado a la carrera de Tarantino, pues ha sido parte del elenco de varias de sus películas, como Pulp Fiction (1994) o Django desencadenado (2012).