Tarantino critica la "Marvel-ización" de Hollywood: "los actores ya no son las estrellas"

Quentin Tarantino es otro de los reconocidos cineastas que no ven con buenos ojos tanta película de superhéroes. No es que no le gusten, pero parecen ser el único tipo de filmes, sobre todo los de Marvel, que logran atraer a los espectadores en masa a los cines y repercutiendo negativamente en más variedad de propuestas. Su más reciente comentario se ha referido, por ejemplo, a lo que ha denominado "Marvel-ización de Hollywood" asegurando que otro de los efectos que provoca es que "los actores ya no sean las estrellas sino los personajes".

"Tienes a todos estos actores que se han vuelto famosos interpretando a estos personajes... Pero no son estrellas de cine. ¿No es cierto? Quiero decir que el Capitán América es la estrella. O Thor es la estrella. No soy la primera persona en decir eso. Creo que eso se ha dicho un millón de veces... pero es como, ya sabes, esos personajes de una franquicia que se convierten en estrellas", ha declarado categóricamente en una entrevista por Podcast en 2 Bears, 1 Cave, recogida vía Mediaite.

Aunque también quiso dejar claro que no está en contra de estas producciones. "Mira, cuando era un niño acostumbraba a coleccionar como un loco cómics de Marvel", añadiendo además que "estaría jodidamente feliz y las amaría por completo si estas películas hubieran aparecido cuando tenía veinte años. No serían las únicas. También amaría estas y otro tipo de películas. Pero, ya sabes, tengo casi 60 años, así que no, no estoy entusiasmado con ellas".

Recordemos que, no hace ni una semana, Tarantino se refirió al momento actual como "la peor época de la historia de Hollywood", aunque en aquella ocasión no apuntó directamente a las películas de superhéroes. Sí que lo hizo en otras declaraciones, también recientes, en las que decía que "todos los cineastas estaban deseando que llegara su declive", lo que obligaría a los ejecutivos de los grandes estudios a buscar esa ansiada mayor variedad con la que enganchar a millones de espectadores con otro tipo de historias y personajes.

