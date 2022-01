Sam Raimi ya ha visto ‘Spider-Man: No Way Home’, y esto es lo que le parece

La trilogía original de Spider-Man, desarrollada entre 2002 y 2007, ha marcado a toda una generación. Ni siquiera una película tan unánimemente odiada como Spider-Man 3 ha logrado hacer tambalear el enorme cariño que siente el público por lo planteado entre Sam Raimi y Tobey Maguire con el mítico superhéroe, y fue parte de este cariño el que impulsó toda la logística industrial que llevaría a Spider-Man: No Way Home. Final de la trilogía del trepamuros que interpreta Tom Holland dentro del Universo Cinematográfico de Marvel, y una celebración del Spider-Man cinematográfico que no ha podido ir mejor en taquilla.

Las cifras del film de Jon Watts nos devuelven a tiempos prepandémicos, mientras que los aplausos y vítores del público recuerdan a la recepción de Vengadores: Endgame. No Way Home rinde pleitesía, así, a las iteraciones previas de Spider-Man, y como además de Andrew Garfield y sus villanos también incluye a personajes vistos en la fase de Raimi, era inevitable sentir curiosidad por lo que le parecería esta película al director. Sobre todo en vísperas de que el firmante de Posesión infernal estrene su primer film adscrito al MCU, Doctor Strange in the Multiverse of Madness (fijado para este 6 de mayo).

Entrevistado por Variety, Raimi ha hecho hincapié en su felicidad viendo cómo la trama de No Way Home era asaltada por personajes que conocía tan bien como el Duende Verde de Willem Dafoe, el Doctor Octopus de Alfred Molina y, claro, el Peter Parker de Tobey Maguire. De Thomas Haden Church llegado de Spider-Man 3 (intérprete del Hombre de Arena apenas esbozado fuera del CGI en No Way Home) curiosamente no ha dicho nada. “Fue muy divertido. Me gusta muchísimo No Way Home y el público con el que la estaba viendo se volvió loco”, asegura Raimi tras toparse con otra platea entusiasta.

“Fue maravilloso ver a Alfred Molina interpretar su papel y a Willem Dafoe, simplemente viendo cómo lo llevaban todo al siguiente nivel. Y Tobey estaba increíble, como siempre. Lo mejor que puedo decir es que fue muy refrescante para mí”. De modo que el padre cinematográfico de Spider-Man le da su bendición a No Way Home, algo que por otra parte no es de extrañar teniendo en cuenta lo cuidadosamente que se planeó esta fusión de las aventuras arácnidas de Sony con la continuidad del MCU, y la ya mencionada presencia de Raimi al frente de la secuela de Doctor Strange.

El director de Spider-Man llegó al proyecto una vez se hubo marchado Scott Derrickson, encargándose de un ambicioso film que apunta a sumir a Marvel en terrenos lindantes al terror, a raíz de la asociación entre el Hechicero Supremo de Benedict Cumberbatch y la Bruja Escarlata de Elizabeth Olsen. “Marvel es un gran equipo con el que trabajar”, asegura Raimi tras su experiencia. “Me ha apoyado mucho en todas las operaciones, empezando desde arriba con Kevin Feige, hasta los equipos con los que trabajan. Son súper profesionales y me han ayudado a cada paso del camino”.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.