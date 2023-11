Sam Raimi vuelve al terror tras su paseo por el multiverso de la locura

No es que Sam Raimi se haya marchado alguna vez, pero sí que es cierto que a partir del nuevo siglo quien admiraba su cine desde los años 80 bien podía sentirse huérfano. Luego de la trilogía Posesión infernal y de una delicatessen como Darkman, Raimi prefería congraciarse con los grandes estudios para dirigir la trilogía de Spider-Man y, en la última década, trabajar bajo el sello Disney. Primero fue Oz, un mundo de fantasía, y luego Doctor Strange en el multiverso de la locura en Marvel.

Esta última tuvo a Raimi como director tras la marcha de Scott Derrickson, y sin ser en absoluto una decepción (hay bastantes voces que la erigen como la mejor película de la controvertida Fase 4 del Universo de Marvel), sí movía a que echáramos de menos algo como Arrástrame al infierno. Su última y fastuosa película de terror hasta la fecha, que se estrenó en 2009 disparada al culto. Por suerte, Raimi se ha decidido por fin a volver al género. Lo recoge World of Reel, actualizando una noticia que se dio a conocer allá por 2019.

Fue entonces cuando Raimi fue vinculado a un “proyecto de terror sin título”, que había quien describía como una desopilante mezcla de Misery y Náufrago. Hoy sabemos que esa película se titula Send Help y viene auspiciada por Columbia Pictures, suponiendo el regreso de Raimi por todo lo alto al terror… entendiéndolo como lo entiende él, como un terreno siempre allanado a la comedia. Así pues, Send Help nos presenta a dos personajes: a la empleada Linda y a su irritante jefe Bradley. Durante un viaje de negocios su avión se estrella en una isla desierta, y ambos son los únicos supervivientes.

Linda tiene una gran capacidad para abrirse paso en esta nueva situación, no así Bradley (que le necesita desesperadamente para salir con vida), así que su relación cambiará de forma extrema. Send Help está escrita por Mark Swift y Damian Shannon, que escribieron en 2009 el remake de Viernes 13. Raimi quiere rodarla a principios de 2024, con lo que no deberíamos tardar en saber quiénes son los intérpretes elegidos.

