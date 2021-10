Sam Raimi casi rechaza dirigir la secuela de ‘Doctor Strange’ por la mala experiencia de ‘Spider-Man 3’

En 2007 Internet no era el cosmos enfervorecido y ruidoso que es hoy, pero apuntaba maneras. Sam Raimi pudo descubrirlo de primera mano cuando tras la excelente acogida de sus primeros Spider-Man se topó con una reacción de lo más agresiva a Spider-Man 3. La tercera entrega de Tobey Maguire (y última película antes de que Sony decidiera elaborar un reboot casi igualmente cuestionado de la mano de Marc Webb y Andrew Garfield) fue un fracaso de crítica y público aunque no le fuera nada mal en taquilla, lo que provocó que este realizador decidiera mantenerse en lo sucesivo alejado del cine de superhéroes. Hasta que, años después, quiso volver al ruedo cuando Scott Derrickson abandonó la dirección de Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Las consabidas “diferencias creativas” provocaron que este cineasta no volviera al MCU tras firmar Doctor Strange, y Raimi accedió a sustituirle para entusiasmo de los fans, que preferían recordar su labor con Spider-Man y Spider-Man 2 antes que la tercera. Entrevistado por Collider, el director de Posesión infernal ha recordado las dudas que le planteó la oferta de Marvel. “No sabía si podía enfrentarme a eso otra vez porque fue horrible ser el director de Spider-Man 3. Internet estaba cogiendo fuerza y la gente que odió la película se aseguró de hacérmelo saber. Luego me enteré de que había una vacante para Doctor Strange 2; mi agente me llamó y me dijo ‘están buscando un director de Marvel para esta película y ha salido tu nombre, ¿te interesaría?’, y yo pensé ‘me pregunto si todavía podré hacerlo’”.

“Estas películas son muy exigentes”, asegura Raimi. Al final, acabó imperando lo mucho que le interesaba el personaje. “Siempre me ha gustado mucho el Doctor Strange. No era mi favorito, pero estaba ahí arriba con mis favoritos. Me encantó la primera película, creo que Scott Derrickson hizo un trabajo maravilloso, increíble. Así que dije ‘sí’. No pensé que fuera a hacer otra película de superhéroes. Simplemente ocurrió”. El legado de Raimi, más allá de como resulte ser Doctor Strange in the Multiverse of Madness, está más presente que nunca en el MCU, como demuestra el tráiler de Spider-Man: No Way Home recuperando villanos de sus películas (y quizá al propio Maguire, aunque esto no está confirmado).

La secuela de Doctor Strange sucede justamente a No Way Home en el calendario de Kevin Feige. Mientras que la tercera aventura de Tom Holland como el trepamuros se estrena el 17 de diciembre, Doctor Strange in the Multiverse of Madness hará lo propio el 25 de marzo de 2022, con la incorporación de Elizabeth Olsen como la Bruja Escarlata para unir fuerzas con el personaje de Benedict Cumberbatch.

