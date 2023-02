"Estaba boca abajo y no sabía si llevaba ropa interior": Salma Hayek recuerda su momento más tenso rodando 'Magic Mike's Last Dance'

Cuando salió a la luz el primer vistazo de Magic Mike's Last Dance, la tercera entrega de la saga de strippers masculinos que cuenta con el regreso de Steven Soderbergh a la dirección, hubo un claro foco de interés: el baile tórridamente sensual que Channing Tatum hace para Salma Hayek, donde el actor lucía, además de abdominales de acero, su talento y experiencia con el terreno de la lap dance.

Durante su intervención en el show de Jimmy Kimmel esta semana, Salma Hayek ha hablado de cómo fue el rodaje de esa escena clave de Magic Mike's Last Dance, cuyo estreno está previsto en cines el 8 de febrero en EE UU (en España aún no tiene fecha). Por muy sexy que nos parezca el resultado, la experiencia de filmar la lap dance no fue sencilla y la actriz estuvo a punto de hacerse mucho daño.

A lo largo de la escena, Tatum se contonea sensualmente ante y sobre cada centímetro del cuerpo de Hayek, pero también toma en sus brazos a la actriz, la eleva y mueve por la habitación, contra la pared y su propio torso. Durante el ensayo de uno de esos movimientos, la actriz acabó boca abajo y con riesgo de golpearse la cabeza contra el suelo, pero afortunadamente todo salió bien como para contarlo divertida durante la entrevista de Kimmel.

"Hay una parte que al final no sale [en la película] donde yo estaba boca abajo y tenía que colocar las piernas en algún sitio. Pero cuando estás boca abajo pierdes el sentido espacial y ni sabía lo que debía hacer, así que durante el ensayo casi me doy un golpe en la cabeza", recuerda Salma Hayek.

"[Tatum] me agarraba por los pantalones, pero entonces se me empezaron a escurrir y estaba preocupada porque no sabía si llevaba ropa interior en ese momento", prosigue la actriz. "Así que, en vez de ponerme las manos en la cabeza para protegerla, me puse a sujetar los pantalones. Él me decía que subiera las manos y yo solo decía 'No, no, no'. Hasta que llegó más gente para sujetarme y pudieron separarnos. ¡Casi me mata!".

Salma Hayek llegó a Magic Mike's Last Dance en sustitución de Thandiwe Newton cuando la actriz de Westworld abandonó la producción presuntamente por desavenencias con Tatum en cuanto al incidente de Will Smith en los Oscar. Ya había advertido que había supuesto un gran desafío físico rodar esta escena de baile de Magic Mike's Last Dance en una conversación anterior con Entertainment Tonight: "Dios mío, ya veréis. Es muy complicado". Pronto podremos verla completa.

