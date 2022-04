Thandiwe Newton fue despedida de ‘Magic Mike 3’ por discutir con Channing Tatum sobre Will Smith

Ayer supimos que Thandiwe Newton había abandonado el rodaje de Magic Mike’s Last Dance, última entrega de la saga basada libremente en la experiencia de Channing Tatum (protagonista y productor de estos films) como stripper. La película está siendo dirigida por Steven Soderbergh como ya hiciera con la entrega fundacional (no así la segunda parte, Magic Mike XXL), y produce Warner Bros. con la idea de un estreno directo en HBO Max. Sobre el abandono de Newton, la major reveló que se había debido a problemas familiares paralelamente a anunciar que su papel estaba ahora en manos de Salma Hayek, y parecía que ahí quedaba todo… hasta que The Sun se ha hecho eco de otros posibles motivos.

The Sun es un tabloide británico cuya credibilidad ha de examinarse con prudencia, pero que suele estar muy enterado de los entresijos de los rodajes de Londres y alrededores. En la capital británica es donde lleva rodándose Magic Mike’s Last Dance durante los últimos 11 días: trabajo que ha sido tirado a la basura (haciendo perder al estudio algunos miles de dólares) debido a la marcha de Newton y su sustitución por Hayek, que tendrá que grabar de nuevo todas sus escenas. Según recoge The Sun, las causas de esta marcha han sido más desagradables, pues Newton habría sido despedida luego de tener una agria discusión con Tatum en pleno set: una discusión que, tal parece, tenía como centro el célebre bofetón que Will Smith le propinó a Chris Rock durante los últimos Oscar.

Un chiste desafortunado sobre el físico de su mujer, Jada Pinkett Smith, provocó que Smith subiera al escenario para agredir al humorista frente a las cámaras, conmocionando a todo Hollywood para minutos después volver a subir para recoger el Oscar a Mejor actor por El método Williams. En reacción a esto Smith ya ha pedido disculpas y dimitido de la Academia, mientras esta tomaba días después la decisión de vetar su presencia en las próximas galas durante 10 años. Todo esto fue lo que motivó la disputa de Newton y Tatum, hasta extremos “sorprendentes” y “muy violentos”, según cuenta una fuente del plató. “Channing Tatum es el productor y el número 1 en el set. Thandiwe Newton es la estrella número 2. Pero a los 11 días de rodaje se acabó todo”, señala.

No ha trascendido de qué discutían exactamente o de parte de quién estaba cada uno, pero sí que la evolución del conflicto culminó con el abandono de Tatum del plató, marchándose en un coche. “Se pelearon por la debacle de los Oscar. Yo estaba en plató. Les vigilaba a ambos. Entraban y salían de la casa donde rodábamos mientras no dejaban de discutir”, prosigue la fuente. “Fue un tenso intercambio de palabras, pero de repente todo se intensificó. Channing subió al coche y desapareció”. Newton, que trabajó el año pasado con Warner en el film de ciencia ficción Reminiscencia, se habría portado “como una diva” (siempre según la fuente) en los días previos al choque con Tatum, generando un ambiente muy incómodo en el rodaje.

Tatum, Mike Lane en Magic Mike, decidió más tarde que la película prescindiría de los servicios de Newton. “Después de la disputa él simplemente dijo ‘no voy a trabajar más con ella’. Siendo él el productor es su película, así que ella se queda fuera”. La fuente también detalla que Soderbergh intentó mediar en la pelea, sin ponerse de parte de nadie pero intentando serenar los ánimos. “Estaba tratando de calmar las cosas, pero es un hombre muy tranquilo”, concluye. Las dos películas previas de Magic Mike han recaudado 300 millones de dólares en todo el mundo (sin contar la fulgurante trayectoria del espectáculo teatral Magic Mike Live), y se trata en efecto de una propiedad muy lucrativa para Warner.

Está por ver cuánto cuesta el recast de Salma Hayek, o en qué medida esto retrasa el rodaje, pero en lo que respecta a la major ya ha negado con rotundidad que esto fuera lo que pasó, manteniéndose en la versión de los problemas familiares de Newton. Esperemos conocer más detalles durante los próximos días.

