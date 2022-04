Salma Hayek sustituye a Thandiwe Newton en ‘Magic Mike 3’

Este 13 de abril Channing Tatum estrenó La ciudad perdida, que coprotagoniza junto a Sandra Bullock. Durante la promoción de esta comedia de romance y aventuras tuvo tiempo de hablar sobre su próximo proyecto, Magic Mike’s Last Dance, y puso los dientes muy largos a sus fans al describirlo como “Pretty Woman con strippers”. La saga Magic Mike se basa ligeramente en la experiencia como stripper de Tatum, y fue inaugurada con un film de grandes críticas que dirigía Steven Soderbergh. Magic Mike XXL no contó con el director, pero ahora Soderbergh vuelve para la conclusión de la trilogía, una tercera entrega que originalmente iba a contar con Thandiwe Newton acompañando a Mike Lane y el resto de sus compañeros strippers. Pero ya no.

Según recoge The Hollywood Reporter, Newton acaba de abandonar el proyecto. “Thandiwe Newton ha tomado la difícil decisión de alejarse de la producción de Magic Mike’s Last Dance de Warner Bros. para ocuparse de asuntos familiares”, explica un portavoz de la compañía, recientemente renombrada como Warner Bros. Discovery. La producción de Magic Mike 3 comenzó recientemente en Londres, y ya ha logrado encontrar sustituta para Newton: su papel correrá a cuenta de Salma Hayek. Mientras que Newton pudo ser vista el año pasado en Reminiscencia (uno de los estrenos más estrepitosamente fallidos de la historia de Warner Bros. en términos económicos), Hayek apareció recientemente con papeles secundarios en Eternals y La Casa Gucci.

La guionista Reid Carolin repite tras su trabajo en las dos entregas previas, y sobre la trama de Magic Mike’s Last Dance ha trascendido que ahondará en “cómo puede ser la experiencia stripper para las mujeres”. Esto es, a partir de una nueva stripper protagonista que emprenderá una relación con Mike. La franquicia Magic Mike ha recaudado en total 300 millones de dólares en todo el mundo, sin contar las ganancias del lucrativo espectáculo teatral Magic Mike Live. Su tercera y última entrega llegará directamente a HBO Max (tal y como ha ocurrido con las dos películas previas de Soderbergh, Sin movimientos bruscos y Kimi), sin que la plataforma haya tanteado aún una fecha de estreno.

