Channing Tatum asegura que ‘Magic Mike 3’ será ‘Pretty Woman’ con strippers

Magic Mike surgió basada parcialmente en la experiencia como stripper de su protagonista, Channing Tatum. De ahí que también ejerciera como productor, así como creyera que ya lo había contado todo con su alabada primera parte estrenada en 2012. “Pensaba que la historia no daba más de sí. No queríamos hacer una segunda”, explica. En 2015, sin embargo, se estrenó Magic Mike XXL. “Pero luego nuestros personajes secundarios eran tan buenos y divertidos que nos pareció que debíamos hacer otra película y darles más espacio. Una vez que hicimos eso, pensamos que no había más historia”. Tatum volvió a equivocarse.

Tras saltarse Magic Mike XXL, el director del primer film Steven Soderbergh volverá a trabajar con Tatum en la tercera parte, Magic Mike’s Last Dance. Como podemos inferir del título, hay cierta noción de que será el final definitivo de la historia, y luego de estrenar en HBO Max la estupenda Kimi, Soderbergh ya está rodando la película en Londres. Tatum, no obstante, ha tenido que ausentarse unas semanas para promocionar La ciudad perdida, película de aventuras fijada para el 13 de abril que coprotagoniza junto a Sandra Bullock y Daniel Radcliffe. Durante la misma entrevista con el New York Times en que Radcliffe dijo que no quería volver a ser Harry Potter en una hipotética adaptación de El legado maldito, Tatum dio detalles sobre Magic Mike’s Last Dance.

“Va a ser una locura. Vamos a sobrepasar todos los límites: no tiene por qué haber otra película de strippers después de esta”, explica Tatum con entusiasmo. Magic Mike’s Last Dance será, ante todo, una historia de amor, hasta el punto de que el actor la compara con una comedia tan popular como Pretty Woman. “Queremos una historia de peces fuera del agua tipo Pretty Woman a la inversa, que termina con un montón de bailes”. Parece una afirmación algo enigmática, pero ya han trascendido ciertos detalles sobre la futura película que refrendan estas pistas. Y es que, según ha explicado la guionista Reid Carolin, Magic Mike’s Last Dance cederá levemente el protagonismo a un nuevo personaje.

Una stripper, para más señas. “Una mujer atrapada en un horrible espectáculo de striptease que se pregunta ‘¿qué demonios hago aquí?’ para ser rescatada por Mike”. Magic Mike’s Last Dance se pregunta “cómo puede ser la experiencia stripper para las mujeres”, queriendo darle un toque distintivo a una saga sorprendentemente famosa. Y es que Magic Mike, al margen de secuelas, ha dado pie a reality shows y a un espectáculo muy exitoso de Las Vegas. Last Dance aún no tiene fecha de estreno, pero Tatum ya ha hablado sobre las condiciones que deben darse para que haya una cuarta parte. “Cuando tengamos 70 años quiero volver a reunir al equipo, seguro”.

