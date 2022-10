Salma Hayek, Channing Tatum y abdominales: primer vistazo a 'Magic Mike 3'

El fenómeno Magic Mike proviene parcialmente de las experiencias reales de Channing Tatum como stripper, profesión que desempeñó antes de convertirse en estrella de Hollywood. Es un motivo fundamental para que Tatum, como productor, tenga un gran poder en la franquicia, que vio cómo Steven Soderbergh se apartaba de la dirección al llegar la secuela, Magic Mike XXL. Soderbergh anunció que volvía con motivo de la tercera entrega, Magic Mike’s Last Dance, pero el rodaje se ha visto enturbiado precisamente por la posición preponderante de Tatum en el proyecto.

Y es que Tatum tuvo una discusión monumental con Thandiwe Newton, fichada como coprotagonista en la que sería la última entrega de la saga. Newton abandonó la película arguyendo problemas familiares, aunque lo hizo rodeada de filtraciones que apuntaban a una intensa disputa con el actor y productor de Magic Mike’s Last Dance. Newton lo ha negado todo, mientras Soderbergh y Tatum daban con una sustituta: Salma Hayek. La actriz aparece, de hecho, en la primera imagen oficial de la película, que Tatum ha publicado en Instagram. Dicha imagen nos muestra a una Hayek muy concentrada mientras palpa, con una fascinación visible y comprensible, los esculturales abdominales de Tatum.

Originalmente Magic Mike’s Last Dance iba a tener un estreno directo en HBO Max, como ha ocurrido con las tres películas anteriores de Soderbergh: Déjales hablar, Sin movimientos bruscos y la fabulosa Kimi. Sin embargo, el rodaje ha coincidido con un terremoto de proporciones épicas en el seno de Warner Bros: su fusión con Discovery ha traído el nombramiento de David Zaslav como CEO del estudio, y su gestión se caracteriza por ahora (además de sorprendentes decisiones como cancelar Batgirl cuando ya se había rodado) por querer darle prioridad a los cines y no al streaming. Es por ello que Magic Mike’s Last Dance se verá en pantalla grande, como ocurrió con las entregas anteriores.

Warner ha fijado el estreno el 10 de febrero de 2023 en EE.UU., justo a tiempo para San Valentín. En España por ahora no tiene fecha.

