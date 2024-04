S. Craig Zahler ('Bone Tomahawk') vuelve por fin a la dirección con un thriller estilo 'Seven'

S. Craig Zahler lleva tres de tres. Este director había debutado al largometraje con Bone Tomahawk, un western con zombies, para a continuación sorprendernos con Brawl in Cell Block 99 (Vince Vaughn reventando cabezas desde prisión) y Dragedd Across Concrete. Este thriller policíaco, encabezado por Mel Gibson y el citado Vaughn, cosechó reseñas estupendas y se tituló en España Al otro lado de la ley. Esto fue en 2018 y desde entonces Zahler no ha vuelto a dirigir.

El cineasta estadounidense no se ha estado quieto, por otra parte. Desde siempre ha compatibilizado su labor como director y guionista con la publicación de múltiples novelas, y justo se había tirado meses intentando llevar a cines una de ellas: Hug Chickenpenny. Se trataba de una película de terror sobre juguetes diabólicos que habría involucrado a la factoría de Jim Henson, pero Zahler no encontró financiación y tuvo que cancelar el rodaje. Entretanto Ridley Scott se interesaba por adaptar otro libro suyo, Wraiths of Broken Land.

De esta película hace tiempo que no sabemos nada, con lo que el regreso de Zahler no ha hecho sino hacerse esperar. Siendo una figura algo controvertida por el pábulo que ha acogido entre la ultraderecha en EE.UU. (aunque Zahler como tal se considera apolítico), el director se las ha visto muy difíciles para concretar un nuevo largometraje, aunque según World of Reel la espera acabaría de concluir. Zahler prepara oficialmente su próxima película, con la idea de contratar actores cuanto antes y rodarla a lo largo de este mismo año.

Se trata de The Big Stone Grid (“La gran rejilla de piedra”) y es un guion que Zahler tiene escrito desde hace más de diez años. Concluido en 2012, Michael Mann se planteó dirigirlo durante un tiempo, hasta que el proyecto quedó descartado y ahora Zahler lo ha recuperado para dirigirlo él mismo. Ahora vuelve a buscar financiación, en lo que apunta a ser un thriller policíaco con “elementos de terror”. Ya ha sido descrito como una mezcla entre Seven de David Fincher y Marathon Man de John Schlesinger, así que naturalmente hay ganas.

