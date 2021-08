Ryan Reynolds, preocupado por la llegada de Deadpool al MCU

En su próxima película, aún sin fecha de rodaje, Deadpool se enfrentará a un problema. Y no hablamos de una escasez mundial de chimichangas, sino al papelón de verse integrado en el Universo Cinematográfico Marvel, entre personajes mucho menos remilgados que él mismo. Ryan Reynolds lo sabe, y eso le tiene inquieto, cuanto menos.

"Para mí, Deadpool es como un paseo en la cuerda floja que me llena de ansiedad", declara el canadiense a ComicBook. "Siempre que le he pillado el tranquillo a Deadpool, y hablo por experiencia tras Deadpool y Deadpool 2, me doy cuneta de que tiene que ser un 30 o un 40% mejor de lo que ya es".

Aunque dar vida al mercenario bocazas le resulte "estresante", Reynolds ya ha protagonizado su primera interacción con un personaje Marvel: el sketch promocional de Free Guy junto a Korg, el alien colega de Thor al que interpreta Taika Waititi.

"Me encantó la idea de jugar con Deadpool y Korg en algunos de los contenidos de marketing, dado el hecho de que Taika está en la película", explica. "Así que conseguí quitarme el gusanillo, lo cual, de todos modos, era inevitable".

Respecto a si Deadpool 3 será una aventura totalmente en solitario o si el personaje se cruzará con algún otro icono de la Casa de las Ideas, Reynolds lo tiene claro. "Las dos cosas están bastante aseguradas", explica. En cuanto al tono de esa aventura, señala que no depende de él: "Mientras Disney esté dispuesta a hacer locuras inesperadas, o a usar a Deadpool de una forma salvaje e inesperada, me gustará la idea".