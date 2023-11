Ryan Gosling es 'El especialista': tráiler, sinopsis, reparto y fecha de estreno

De un tiempo a esta parte Ryan Gosling se ha ido confirmando como un portentoso actor cómico. Quizá haya quien tardara en verlo porque los mayores aplausos que ha recibido han venido generados por propuestas solemnes del estilo de Drive, pero en ese sentido El especialista va a servir de genial recordatorio. Y es que en aquella película de Nicolas Winding-Refn Gosling encarnaba a un especialista de cine: tal cual lo que vuelve a hacer en, propiamente, El especialista.

Lo que pasa que aquí nos encontramos con una comedia de acción, y una que viene además a rebufo del estruendoso éxito que ha tenido Gosling interpretando a Ken en Barbie: ya sabéis, la película más taquillera en lo que llevamos de 2023. La vis cómica de Gosling, que ya paseara de forma genial en películas como Dos tipos duros, es un secreto a voces, y la fiebre desatada por su canción I'm just Ken ahora puede continuar con este film donde además aparece con la mejor compañía: Emily Blunt.

Porque El especialista es, además, una comedia romántica. Y resulta ser la gran apuesta de Universal para reventar las taquillas a principios del año que viene. A continuación todos los detalles.

'El especialista'- sinopsis

Ryan Gosling es 'El especialista' Universal

La sinopsis oficial de El especialista cuenta lo siguiente: "Es doble de acción y, como todo el mundo en la comunidad de dobles, ha volado por los aires, recibido disparos, ha sido arrojado por las ventanas y se ha dejado caer desde las mayores alturas, todo para nuestro entretenimiento. Y ahora, recién salido de un accidente que casi acaba con su carrera, este héroe de clase trabajadora ha de localizar a una estrella de cine desaparecida, resolver una conspiración y recuperar al amor de su vida sin dejar de hacer su trabajo. ¿Qué podría salir mal?".

Gosling interpreta a Colt, y lidiar con que su ex sea la directora de la nueva película en la que tiene que trabajar (Jody Moreno, a quien encarna Blunt con un carisma que no le anda a la zaga a Gosling) no es su único problema. La estrella de cine de la que tiene que ejercer de doble acaba de desaparecer, y sin comerlo ni beberlo Colt tendrá que acudir a su búsqueda cuando su carrera se encuentra en horas bastante bajas.

'El especialista'- tráiler

La película ha de combinar por tanto humor, acción y romance: un cóctel irresistible que nos retrotrae a la década de los 90 (o a películas recientes como La ciudad perdida o Jungle Cruise, donde de hecho ya aparecía Blunt junto a Dwayne Johnson) y que ha empezado a demostrar qué tiene por ofrecer en su tráiler. Universal acaba de publicar el avance oficial de El especialista, donde como cabía esperar Gosling se come cada escena que aparece. Además, al ritmo de You Give Love a Bad Name de Bon Jovi.

'El especialista'- reparto y director

Fotograma de 'El especialista' Universal

Un detalle bonito de El especialista es que su director, David Leitch, empezó en la industria trabajando precisamente de doble de acción. Con lo que esta película es algo así como personal, y Leitch se sienta en la silla de dirección luego de haber triunfado con producciones del estilo de la primera John Wick, Deadpool 2, Atómica o Bullet Train. En efecto Leitch es una de las principales figuras del actual cine de acción de Hollywood, habiendo comandado además Fast & Furious: Hobbs and Shaw.

Procedente de esta película llega además el guionista de El especialista, Drew Pearce. En cuanto al elenco, además de Gosling y Blunt como pareja protagonista encontramos a Aaron Taylor-Johnson como la estrella de cine desaparecida (llamada sospechosamente "Tom Ryder"), a Hannah Waddingham como la codiciosa productora, a Winston Duke como compañero especialista de Colt y a Stephanie Hsu en otro papel secundario, recién nominada al Oscar por Todo a la vez en todas partes.

'El especialista'- fecha de estreno

El especialista tiene todos los ingredientes para ser una sensación veraniega, pero se ha rodado cuando se ha rodado y Universal ha decidido programarla para principios del año que viene. La película, así, llegará a los cines el 1 de marzo; también a los españoles.

