Russell Crowe volverá a enfrentarse a los demonios en la secuela de 'El exorcista del Papa'

Estrenada en cines recientemente, en España el miércoles 5 de abril, en Semana Santa, El exorcista del Papa se ha convertido en una de esas películas que tanto gustan a los grandes y pequeños estudios. Una película de terror de bajo presupuesto que genera beneficios ya desde su comercialización en las grandes salas.

Producida por Screen Gems y 2.0 Entertainment Loyola Productions, y distribuida por Sony, la película se inspira en la figura del Padre Gabriele Amorth, el legendario sacerdote italiano que llegó a practicar más de 100.000 exorcismos al servicio del Vaticano. Protagonizada por Russell Crowe, el filme dirigido por Julius Avery tiene mucho más de ficción que de realidad, pero los 18 millones de dólares que ha costado su producción han cundido de maravilla.

En cines lleva recaudados hasta el momento más de 50 millones. Así que no es de extrañar que ya se haya dado luz verde a una secuela, según avanza en exclusiva Bloody Disgusting.

El proyecto todavía está en una fase muy temprana de preproducción para saber más detalles, pero prácticamente se da por seguro que tanto Crowe como Avery repetirán en sus papeles, de protagonista y de director, respectivamente.

Tráiler de 'El exorcista del Papa' - Cinemanía Tráiler de 'El exorcista del Papa'

Y para quienes deseen saber más sobre el personaje real del Padre Amorth, el mismo William Friedkin, director de la mítica El exorcista de 1973, realizó el documental The Devil and Father Amorth, estrenado en 2017, en el que el sacerdote declaraba que, a pesar de los miles de exorcismos en los que había participado, prácticamente ninguno había tenido nada que ver con la intervención del Diablo o los demonios. No obstante, en unos pocos casos sí que había sentido que eran auténticos. Lamentablemente, Amorth falleció a los 91 años, en 2016, y no pudo ver terminado el documental de Friedkin.

