Tras ganar el Oscar, ¿cuál será la próxima película de Christopher Nolan?

El director británico es uno de los (escasos) directores capaces de atraer a un gran número de espectadores a los cines solo teniendo en cuenta que se trata de una película de "Nolan", y su popularidad y caché no ha hecho más que aumentar tras hacerse con el Oscar a la mejor dirección por Oppenheimer. Por ello una de las preguntas que se hacen muchos aficionados y medios es ¿cuál será el próximo proyecto del cineasta?

La pregunta podría parecer prematura, pero también es conocido que a Christopher Nolan siempre le rondan mil y una ideas por la cabeza, y que de ofertas tampoco le faltan. En un artículo de Variety, dan algunas pistas, aunque no demasiadas. Solo se apunta a que fuentes cercanas al director aseguran que ya ha empezado a trabajar en la escritura de un nuevo guion después de la intensa temporada de premios que ha culminado con el Oscar.

Entre las hipótesis, también se especula con que podría ser una adaptación cinematográfica de la serie de misterio El prisionero que protagonizó Patrick McGoohan a finales de los 60, y que en 2009 dio lugar a un remake también en formato miniserie con Ian McKellen y Jim Caviezel, y es que Nolan se ha proclamado en más de una ocasión como un fan de la serie original.

A ello, añadir que Nolan también ha comentado recientemente que le gustaría experimentar con un nuevo género, el de dirigir un filme de terror, pero cuándo tenga unas cuantas buenas ideas para ello. Y su nombre también ha sonado para dirigir la próxima, o una de las próximas entregas, de la saga Bond en la era "postDanielCraig". La razón es que también es un gran seguidor de las aventuras del agente 007. Lamentablemente, en noviembre pasado se pronunció al respecto con un rotundo "No" y aclarando que “tristemente no, no hay nada de cierto en esos rumores", afirmó entonces.

En cualquier caso, cuando se anime a anunciar oficialmente cuál será su nueva película, como ya era habitual hasta ahora, causará una enorme expectación.

Y aunque, lógicamente, tampoco tenemos ninguna pista sobre cuándo llegaría a los cines, si nos fijamos en sus películas, desde su debut en 1998 con Following, casi todas se han ido estrenando cada dos o tres años. Concretamente, desde Interstellar de 2014 ha sido cada tres, caso de Dunkerque (2017), Tenet (2018) y Oppenheimer (2023). Y esperemos que no sea supersticioso porque será también el largometraje número 13 de su filmografía.

