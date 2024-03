El director de 'Godzilla Minus One' reacciona en los Oscar 2024 a la victoria de Nolan con 'Oppenheimer'

Además de su competición con Barbie en el marco del fenómeno Barbenheimer, el año pasado hubo otra coincidencia llamativa con respecto a Oppenheimer. Christopher Nolan le había dedicado su última película al creador de la bomba atómica, cuya invención había servido finalmente para traer la muerte de entre 129.000 y 226.000 personas japonesas durante el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki. De este trauma histórico surgió originalmente la franquicia de Godzilla en los años 50, a la que pertenece por tanto otro film estrenado en 2023, Godzilla Minus One, dirigido por Takashi Yamazaki.

Para enredar más la madeja, resulta que ambas han competido en los Oscar 2024, donde Oppenheimer ha arrasado con los premios principales a Mejor película, dirección y actores para Cillian Murphy y Robert Downey Jr. Godzilla Minus One, por su parte, ha sorprendido lo suyo ganando el premio correspondiente a Mejores efectos visuales, pues se lo ha arrebatado a producciones de Hollywood como Misión imposible: Sentencia mortal, Guardianes de la Galaxia: Volumen 3, Napoleón y The Creator. Godzilla Minus One vuelve sobre la tragedia nuclear, con lo que era inevitable que en algún punto le preguntaran por la concurrencia de Oppenheimer (y su aplastante victoria) en la gala.

“Por supuesto, la relación o la yuxtaposición no fue intencionada. Mientras rodábamos la película, el estado del mundo y la escena geopolítica estaban cambiado bastante. Casi parece predestinado que ambas películas se estrenaran el mismo año”, declaró Yamazaki, en referencia a la escalada bélica (entre Rusia-Ucrania e Israel-Palestina fundamentalmente) que ha vivido el mundo en los últimos tiempos. Yamazaki cree ahora que, una vez Nolan ha dado su visión del conflicto, debería tocarle a una persona japonesa a quien lo de Hiroshima y Nagasaki le resultara un suceso más cercano.

“Como persona de ascendencia japonesa, mi respuesta a Oppenheimer es que me gustaría dedicarle una película distinta algún día”. Esto no implica que a Yamazaki le haya desagradado Oppenheimer. El director que le dado a la saga Godzilla su primer Oscar en los 70 años que lleva extendiéndose comentó hace tiempo que la película de Nolan le gustaba. Eso sí, no había podido verla en su Japón natal, sino que había tenido que desplazarse a Taiwán, hacia a un cine donde sí la proyectaran.

Esto se debe a que, por motivos obvios, la existencia de Oppenheimer le resulta incómoda a Japón. Durante el verano del Barbenheimer la misma Universal tuvo que pedir disculpas a la población nipona por haber compartido memes frívolos que fusionaban las explosiones nucleares con Barbie, y desde entonces la major se ha topado con varias dificultades para estrenarla en este territorio. A día de hoy no lo ha conseguido, de hecho, aunque finalmente sí ha podido apalabrar un estreno en Japón para el 29 de marzo. Con una pequeña pega.

Toho, la gran distribuidora de Japón, no estrenará Oppenheimer como ha hecho otras veces con las películas de Universal. En su lugar lo hará la independiente Bitters End, probando va a ser difícil esquivar este malestar. El propio Yamazaki no parece haberlo hecho del todo.

